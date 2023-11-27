Başakşehir 4 maç sonra 3 puana kavuştu! Başakşehir - Pendikspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Başakşehir sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Abeid, 49'uncu dakikada Figueiredo, 59'uncu dakikada Lima ve 63'üncü dakikada Piatek kaydetti. Pendikspor'un tek golü ise 36'ncı dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Dubois pasını Abeid'e aktardı. Abeid'in topla buluştuktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
36'ncı dakikada Başakşehir savunmasının hatasının ardından topla buluşan Diaby vuruş açısı ararken topa savunma dokundu. Dönen topu önünde bulan Erencan Yardımcı'nın sağ ayağıyla sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
49'uncu dakikada sağ çaprazda topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Piatek'in vuruşu kaleci Erdem Canpolat'tan döndü. Dönen topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
59'uncu dakikada Figueiredo sol çizgiden ceza sahasına girdikten sonra pasını Emirhan'a aktardı. Vuruş açısı bulamayan Emirhan ise pasını ceza sahası dışındaki Lima'ya gönderdi. Lima'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.
63'üncü dakikada Figueiredo'nun sol kanattan ortasında Abeid'in yaptığı kafa vuruşunda çizgiyi geçmek üzereyken topa dokunan Piatek farkı 3'e çıkardı: 4-1.
74'üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Berkay Sülüngöz, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Berkay'ın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
79'uncu dakikada sağ kanattaki Thuram'ın ceza sahasına çevirdiği topa Midtsjö'nün yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma Başakşehir Futbol Kulübü'nün 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.