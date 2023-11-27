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Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe'de

Süper Lig'de ve Avrupa Konferans Ligi'nde lider konumda bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler için bu doğrultuda flaş bir haber yayınlandı. Brezilya basınının duyurduğu haberde, yıldız ismin ocak ayında Fenerbahçe kadrosuna katılacağı belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 18:04 Güncelleme 27 Kasım 2023, 18:04
Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Vavacars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe, yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

Sarı-lacivertli takımda bir yandan zirve mücadelesi verilirken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

Fenerbahçe'de ocak ayında hareketli bir transfer dönemi yaşanması bekleniyor.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

Kanarya'nın kiralık gönderdiği isimlerden olan Joao Pedro'da flaş bir gelişme yaşandı.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

Fenerbahçe'nin sezon başında Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro, Brezilya'da beklenen performansı gösteremedi.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

Tecrübeli oyuncu, şu ana kadar 14 maçta gol atamazken, sadece 1 kez asist yaptı.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

Brezilya basını da Gremio'nun 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını ve oyuncuyu ocakta Fenerbahçe'ye geri gönderebileceğini yazdı.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, İtalya Milli Takımı ile 1 maça çıktı. Asist ya da gol katkısı sağlayamadı.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

JOAO PEDRO KİMDİR?

9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen 31 yaşındaki forvet, 2014'te İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

1.84 cm boyundaki Joao Pedro, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de
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