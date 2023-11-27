Brezilya basını duyurdu! Ocak ayında Fenerbahçe’de

Kanarya'nın kiralık gönderdiği isimlerden olan Joao Pedro'da flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro, Brezilya'da beklenen performansı gösteremedi.

Tecrübeli oyuncu, şu ana kadar 14 maçta gol atamazken, sadece 1 kez asist yaptı.

Brezilya basını da Gremio'nun 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını ve oyuncuyu ocakta Fenerbahçe'ye geri gönderebileceğini yazdı.