Süper Lig’de hakem sakatlığı! Başakşehir - Pendikspor maçında hakem Cemil Tunç kendini yere bıraktı

4. HAKEM OLARAK DEVAM ETTİ

Tedavisi saha kenarında devam eden Cemil Tunç'un yerine dördüncü hakem Oğuzhan Çakır yan hakemliğe geçti. Yaklaşık 6 dakika süren tedavi ve hazırlıkların ardından Cemil Tunç, dördüncü hakem olarak maça devam edebildi.