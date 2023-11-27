Süper Lig’de hakem sakatlığı! Başakşehir - Pendikspor maçında hakem Cemil Tunç kendini yere bıraktı

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Başakşehir Futbol Kulübü ile Pendikspor arasında oynanan maçta ikinci yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı.
YAN HAKEM CEMİL TUNÇ KENDİNİ YERE BIRAKTI
Pozisyonu takip ederken depar atmak zorunda kalan Cemil Tunç, sakatlanarak kendini yere bıraktı.
Sol arka adalesinde sorun yaşadığı gözlenen yan hakem, sedyeyle kenara getirildi.
4. HAKEM OLARAK DEVAM ETTİ
Tedavisi saha kenarında devam eden Cemil Tunç'un yerine dördüncü hakem Oğuzhan Çakır yan hakemliğe geçti. Yaklaşık 6 dakika süren tedavi ve hazırlıkların ardından Cemil Tunç, dördüncü hakem olarak maça devam edebildi.