Rıza Çalımbay ile Beşiktaş 2 maçta 2 galibiyet getirdi! Cenk Tosun’un penaltı golüne Moundilmadji mükemmel bir voleyle yanıt verdi

Beşiktaş Rıza Çalımbay yönetiminde 2'de 2 yaptı. Samsunspor 'a konuk olan Siyah-Beyazlılar, 3 puanı 2-1'le aldı. 17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltıyı Cenk Tosun kullandı.

Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu Cenk Tosun tamamladı: 0-1. 25. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında Moundilmadji, şık bir voleyle topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 84. dakikada Kara Kartal bir kez daha öne geçti.