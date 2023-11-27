Rıza Çalımbay ile Beşiktaş 2 maçta 2 galibiyet getirdi! Cenk Tosun’un penaltı golüne Moundilmadji mükemmel bir voleyle yanıt verdi

Beşiktaş Rıza Çalımbay yönetiminde 2'de 2 yaptı. Samsunspor'a konuk olan Siyah-Beyazlılar, 3 puanı 2-1'le aldı. 17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltıyı Cenk Tosun kullandı.
Beşiktaş Rıza Çalımbay yönetiminde 2'de 2 yaptı. Samsunspor'a konuk olan Siyah-Beyazlılar, 3 puanı 2-1'le aldı. 17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltıyı Cenk Tosun kullandı.
Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu Cenk Tosun tamamladı: 0-1. 25. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında Moundilmadji, şık bir voleyle topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 84. dakikada Kara Kartal bir kez daha öne geçti.
Korner atışını Amir kullandı. Colley, kafayla vurdu, kale çizgisi üzerinde Emre Kılınç'tan top geri döndü. Oluşan karambolde top önünde kalan Gedson Fernandes sert vurdu, Omar Colley'in göğsüne çarpan top ağlara gitti: 1-2.