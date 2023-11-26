PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Şenol Güneş'in yeni takımı belli oluyor! Büyük sürpriz

UEFA Konferans Ligi'nde alınan Lugano mağlubiyetinin ardından Beşiktaş teknik direktörlüğü görevinden istifa eden Şenol Güneş, yerini yardımcısı Burak Yılmaz'a bırakmıştı. Takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu olan Güneş'e sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 14:36 Güncelleme 26 Kasım 2023, 14:36
Şenol Güneş’in yeni takımı belli oluyor! Büyük sürpriz

2022/2023 sezonunda Valerien Ismael'in ayrılığı sonrası ikinci kez Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, geçtiğimiz ekim ayında istifa etmişti.

Şenol Güneş’in yeni takımı belli oluyor! Büyük sürpriz

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 3-2 kaybedilen Lugano maçı sonrası istifasını veren deneyimli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarlara veda etmişti.

Şenol Güneş’in yeni takımı belli oluyor! Büyük sürpriz

Güneş, "Beşiktaş'ın sembolü ve gururu olan taraftarımıza veda ediyorum. Kalbim daima sizinle olacak. Ben hakkımı helal ediyorum lütfen siz de hakkınızı helal edin. Yıl sonunda şampiyon olmak isteyen bir hoca olarak erken ayrıldığım için herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Şenol Güneş’in yeni takımı belli oluyor! Büyük sürpriz

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Şenol Güneş ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Şenol Güneş’in yeni takımı belli oluyor! Büyük sürpriz

AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI İDDİASI

EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nun son maçında Belçika'ya 5-0 kaybeden Azerbaycan Milli Takımı, İtalyan teknik direktörü Giovanni De Biasi ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Şenol Güneş’in yeni takımı belli oluyor! Büyük sürpriz

Özellikle maç sonu gazetecilerle tartışan ve küfür eden 67 yaşındaki hoca, "Böyle aptal sorular görmedim" sözleriyle tepki çekmişti.

Şenol Güneş’in yeni takımı belli oluyor! Büyük sürpriz

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri yeni hocanın yerli ya da Türkiye'den biri isim olması için ortak görüş bildirdi.

Şenol Güneş’in yeni takımı belli oluyor! Büyük sürpriz

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; konuşulan toplantıda Şenol Güneş ismi ağır bastı ve yakın zamanda resmi teklifin yapılacağı öğrenildi.

Şenol Güneş’in yeni takımı belli oluyor! Büyük sürpriz

Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkililerin yeniden yapılanma adına mutlaka takımın başına Türk bir teknik direktörün getirilmesi gerektiğini ve yılbaşına kadar kesin kararını vereceği öğrenildi.

Şenol Güneş’in yeni takımı belli oluyor! Büyük sürpriz
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’de ’korsan toplantı’ krizi! Özgür Özel’den İmamoğlu’na ’genel başkan benim’ ayarı: Güç savaşını anlatan o kare ve tavşana kürsülü mesaj
Türkiye fırtına ve yağış etkisinde! Ağaçlar devrildi, tekneler battı, seferler iptal edildi... | İstanbul, İzmir, Antalya’da son durum
Tiyatro coşkusuna muhteşem final
SON DAKİKA