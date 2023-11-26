Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Sarı-lacivertliler, Djiku, Becao ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle son haftalarda sıkıntılar yaşamıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle ideal savunma hattını kurmakta zorlanmıştı.
Yönetim bu nedenle ocak ayında mutlaka bir stoper almayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Rusya'dan...
Akşam'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Zenit'te forma giyen Nuraly Alip'i istiyor.
23 yaşındaki Kazak stoperin Türkiye'de yerli statüsünde oynama şansı bulunuyor.
Kanarya, böylece yabancı kontenjanı soruınunu da çözmeyi planlıyor.
Fenerbahçe ile Zenit'in Nuraly Alip için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Öte yandan Rus basını, Zenit'in Alip'i satmaya niyetinin olmadığını, ancak Fenerbahçe'nin ısrarcı olduğunu duyurdu.
Nuraly Alip, Zenit'te bu sezon 13 maçta forma giydi.
Özellikle Kazakistan Milli Takımı'yla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Kazakistan'ın play-off oynama hakkı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.