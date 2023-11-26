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Fenerbahçe yeni Kim Min Jae'sini buldu!

Fenerbahçe devre arası transfer çalışmaları kapsamında rotayı Rusya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun Süper Lig'de yerli statüsünde oynayabilecek olması, en büyük avantaj olarak dikkat çekiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 15:52 Güncelleme 26 Kasım 2023, 15:52
Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

Sarı-lacivertliler, Djiku, Becao ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle son haftalarda sıkıntılar yaşamıştı.

Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

Teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle ideal savunma hattını kurmakta zorlanmıştı.

Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

Yönetim bu nedenle ocak ayında mutlaka bir stoper almayı hedefliyor.

Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Rusya'dan...

Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

Akşam'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Zenit'te forma giyen Nuraly Alip'i istiyor.

Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

23 yaşındaki Kazak stoperin Türkiye'de yerli statüsünde oynama şansı bulunuyor.

Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

Kanarya, böylece yabancı kontenjanı soruınunu da çözmeyi planlıyor.

Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

Fenerbahçe ile Zenit'in Nuraly Alip için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

Öte yandan Rus basını, Zenit'in Alip'i satmaya niyetinin olmadığını, ancak Fenerbahçe'nin ısrarcı olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

Nuraly Alip, Zenit'te bu sezon 13 maçta forma giydi.

Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

Özellikle Kazakistan Milli Takımı'yla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

Kazakistan'ın play-off oynama hakkı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!

Alip, fiziği ve oyun stiliyle Kim Min Jae'yi andırıyor.

Fenerbahçe yeni Kim Min Jae’sini buldu!
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