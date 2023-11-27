SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den rest: Maç tekrarlansın!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında sarı lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Maça hakem kararları damga vururken Fenerbahçe'den flaş bir açıklama geldi. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, maçı tekrar oynamaya hazır olduklarını söyledi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 15:25 Güncelleme 27 Kasım 2023, 15:59
Fenerbahçe’den rest: Maç tekrarlansın!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan ve rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, pazar günü oynanan maçla ilgili bir açıklama yayımladı.


Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın sözlerinin yer aldığı açıklamada sarı-lacivertliler, 52. dakikadaki penaltı pozisyonunun ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan ve rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, pazar günü oynanan maçla ilgili bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın sözlerinin yer aldığı açıklamada sarı-lacivertliler, 52. dakikadaki penaltı pozisyonunun ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler ayrıca VavaCars Fatih Karagümrük'ün de onay vermesi halinde müsabakayı tekrar oynamaya hazır olduklarını vurguladı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Asgari ücrette ilk toplantı 1 Aralık’ta! Masada hangi formüller var! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
AK Parti’de temayül sonrası kritik MYK toplandı! Sonuçlar Başkan Erdoğan liderliğinde değerlendirilecek
CANLI TAKİP | Gazze’deki insani arada dördüncü gün! Esir takası için yeni liste duyuruldu: Ateşkes uzatılacak mı?
SON DAKİKA