Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’ye Aleyna Tilki hayran çıktı!

SÜPER LİG'DE ZORLU MAÇ Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir bugün evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 20.00'de start alacak. ALTIN KEMER DURSUN'UN Profesyonel kick boksçu Muhammed Dursun, kıtalararası ağır siklet ünvan maçında rakibi Kamba Kazola'nın ringe çıkmaması nedeniyle maçı hükmen kazanarak altın kemerin sahibi oldu. PHİLA EMBİİD'LE KAZANDI NBA'de Philadelphia 76ers, deplasmanda Oklahoma'yı 127-123 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. Konuk takımda Joel Embiid 35 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle maçın yıldızı oldu.

POTANIN AĞASI FENERBAHÇE Basketbol Süper Lig'in 9. haftasında lider Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkim'i konuk etti. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk bölümünde Fenerbahçe, Sertaç Şanlı ile pota altını etkili kullandı, Aliağa ise Thomas ile skor üretti. Sarı-lacivertliler, ilk periyodu 26-16 önde bitirdi. 2. çeyrekte takımlar 3 sayı çizgisinin gerisinden 3'er kez isabet buldu. Fenerbahçe, soyunma odasına 58-40 üstün gitti. 3. periyotta Sertaç Şanlı'nın kaydettiği 10 sayıyla etkili olan Sarı-Lacivertliler, son bölüme 78-57 önde girdi. Son bölümde Aliağa farkı 11'e kadar indirse de 96-85 F.Bahçe kazandı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Tofaş: 76-82, Bursaspor-Samsunspor: 78-74. Günün programı: 19.00: Anadolu Efes-Manisa BB.

FARIOLI İLE TAM GAZ Fransa Ligi'nin 13. haftasında Nice ile Toulouse kozlarını paylaştı. Allianz Riviera'da oynanan maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice oldu. İlk yarısı golsüz biten maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 54'te Moffi kaydetti. Bu sonuçla Nice, 29 puana ulaştı ve zirve takibini sürdürdü. Toulouse ise 12 puanda kaldı.





REAL MADRİD CADİZ'İ ZORLANMADAN GEÇTİ

LA Liga'da Real Madrid, deplasmanda Cadiz'i 3-0 mağlup etti. Başkent temsilcisinin gollerini 14 ve 64. dakikalarda Brezilyalı yıldız Rodrygo ve 74. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Real bu sonuçla puanını 35'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla 34 puanlı Girona'dan liderliği aldı. Temsilcimiz Arda Güler ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

BAŞKENT'TE DERBİ VAKTİ

1. Lig'de 13. haftanın kapanış maçında bugün Gençlerbirliği'nin konuğu Keçiörengücü olacak. Eryaman Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı Ömer Güldibi yönetecek. G.Birliği'nin 22, Keçiören 18 puanı bulunuyor.



ARTETA WENGER'İ GEÇTİ

İngiliz ekibi Arsenal'i çalıştıran Mikel Arteta, takımının başında 200 maça çıkan tüm teknik adamlar arasında 116 galibiyetle en çok zafer elde eden isim oldu. Arteta, 111 galibiyetli Arsene Wenger'i de geçti.

DEMİREL DE KOŞUDA OLACAK

Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, 5. Uluslararası Mersin Maratonu'ndaki halk koşusuna katılacak. 10 Aralık'taki koşu için kayıt yaptıran Demirel, "Sporun sağlık açısından önemine dikkat çekmek istedim" dedi.

KAYSERİ'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor sahasında Adana Demirspor ile 1-1berabere kaldı. 45+2'de ceza sahasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Yusuf Erdoğan attığı golle Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi. 73'te kornerden gelen topa sert vuran Morte, ev sahibi ekibe beraberliği getirdi. Maçın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da 23 puana yükseldi.

ANTALYA'DA GOL SESİ YOK

13. hafta maçında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Her iki takım da fırsatlar yakaladı ancak gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. Bu beraberliğin ardından Antalyaspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu. Akdeniz ekibi puanını 19'a çıkardı. İlhan Palut yönetimindeki Rizespor 18 puanla bu haftayı noktaladı.

EYÜP SERİYE BAĞLADI

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 13. haftada Manisa FK'yı 2-1 yendi. Manisa 42'de Lima ile öne geçerken, Eyüpspor'un gollerini 56'da Bruno ile 63'te Ahmed Kutucu attı. Ayrıca Manisa'da Gakpa 87'de kırmızı kart gördü. Üst üste 3 galibiyet alan Eyüpspor 33 puanla liderliğini sürdürdü. Manisa FK ise 14 puanda kaldı.

PERŞEMBE KAÇTI ÇARŞAMBA YAKALADI

Bölgesel Amatör Lig 12. Grup 7. hafta maçında Perşembespor ile Çarşambaspor karşılaştı. Haftanın günlerini yansıtan iki takımın maçı 3-3 eşitlikle bitti. Perşembe'nin gollerini Batuhan, Yasin ve Tansu, Çarşamba'nın gollerini de Abdulkadir ile Hayri kaydetti. Takımlar 11 puana ulaştı.