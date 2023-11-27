Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de sergilenen etkili futbolun önde gelen isimlerinden biri de Fred olmuştu.

Oyunun her iki yönünde de etkili bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri oldu.