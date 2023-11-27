Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı Manchester United maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı Manchester United maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna eklemeler yapacak olan sarı-kırmızılılarda gündem Mauro Icardi...
Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, attığı gollerle takımının 23. şampiyonluğunu kazamasında önemli rol oynadı.
Yönetim, yaz transfer döneminde taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun bonservisini aldı.
30 yaşındaki golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddederek Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi, bu sezon da gollerine devam ediyor.
Bu sezon çıktığı 21 maçtan 16 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Arjantinli yıldızla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, Real Madrid'in Mauro Icardi ile ilgilendiğini yazdı.
İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası Icardi'yi takımda görmek istediği ve Real Madrid'in yıldız golcü için 15 milyon Euro civarında bir teklif sunacağı öne sürüldü.
The Athletic'te yer alan habere göre ise Real Madrid'li yetkililer, Icardi'nin menajer aracılığıyla kendilerine önerildiğini ancak Arjantinli yıldızla ilgilenmediklerini kaydetti.
YÖNETİMDEN ICARDI VE MERTENS PLANI
Son olarak Alanyaspor'u 4-0 geçerek çarşamba günkü Manchester United maçı öncesi moral depolayan Galatasaray'da yönetim, Icardi ve Mertens'le ilgili planlarını belirledi.
Akşam'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, adı Real Madrid'le anılan Arjantinli golcüsünün takımdan ayrılmasına kesinlikle razı değil.
Teknik direktör Okan Buruk da yıldız oyuncusunu bırakmak istemiyor.
Sık sık Türkiye'de mutlu olduğunu belirten Mauro da ayrılığı düşünmüyor. 31'lik forvetin sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.
MERTENS İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Cimbom, Belçikalı yıldızı Dries Mertens'le ise sezon sonunda masaya oturacak.
Hem saha içi hem de saha dışında gösterdiği performansla örnek bir oyuncu profili sergileyen 36'lık orta saha, Alanya maçındaki 2 gol, 1 asistlik katkısı ile dikkat çekti.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek Mertens, geleceği ile ilgili henüz kararını vermiş değil.
Galatasaray yönetimi, başarılı futbolcuyu 1 sezon daha takımda tutmak istiyor.