Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

30 yaşındaki golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddederek Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi, bu sezon da gollerine devam ediyor.

Bu sezon çıktığı 21 maçtan 16 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Arjantinli yıldızla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.