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Galatasaray'dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Mauro Icardi'nin adı Real Madrid ile anılıyordu. Takvim.com.tr'nin sorduğu soruya Okan Buruk, "Galatasaray'da mutlu" yanıtını vermişti. Bu gelişmeler ışığında Galatasaray taraftarına müjdeli haber de geldi. İşte Icardi ve Mertens için yaşanan o gelişme ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 11:28 Güncelleme 27 Kasım 2023, 11:28
Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı Manchester United maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna eklemeler yapacak olan sarı-kırmızılılarda gündem Mauro Icardi...

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, attığı gollerle takımının 23. şampiyonluğunu kazamasında önemli rol oynadı.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

Yönetim, yaz transfer döneminde taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun bonservisini aldı.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

30 yaşındaki golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddederek Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi, bu sezon da gollerine devam ediyor.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

Bu sezon çıktığı 21 maçtan 16 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Arjantinli yıldızla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

İtalyan basını, Real Madrid'in Mauro Icardi ile ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası Icardi'yi takımda görmek istediği ve Real Madrid'in yıldız golcü için 15 milyon Euro civarında bir teklif sunacağı öne sürüldü.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

The Athletic'te yer alan habere göre ise Real Madrid'li yetkililer, Icardi'nin menajer aracılığıyla kendilerine önerildiğini ancak Arjantinli yıldızla ilgilenmediklerini kaydetti.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

YÖNETİMDEN ICARDI VE MERTENS PLANI

Son olarak Alanyaspor'u 4-0 geçerek çarşamba günkü Manchester United maçı öncesi moral depolayan Galatasaray'da yönetim, Icardi ve Mertens'le ilgili planlarını belirledi.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

Akşam'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, adı Real Madrid'le anılan Arjantinli golcüsünün takımdan ayrılmasına kesinlikle razı değil.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

Teknik direktör Okan Buruk da yıldız oyuncusunu bırakmak istemiyor.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

Sık sık Türkiye'de mutlu olduğunu belirten Mauro da ayrılığı düşünmüyor. 31'lik forvetin sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

MERTENS İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Cimbom, Belçikalı yıldızı Dries Mertens'le ise sezon sonunda masaya oturacak.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

Hem saha içi hem de saha dışında gösterdiği performansla örnek bir oyuncu profili sergileyen 36'lık orta saha, Alanya maçındaki 2 gol, 1 asistlik katkısı ile dikkat çekti.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Mertens, geleceği ile ilgili henüz kararını vermiş değil.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...

Galatasaray yönetimi, başarılı futbolcuyu 1 sezon daha takımda tutmak istiyor.

Galatasaray’dan taraftara transfer müjdesi! Icardi ve Mertens...
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