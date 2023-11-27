Fenerbahçe Karagümrük maçıyla liderliği geri aldı! İsmail Kartal’dan galibiyet sonrası transfer açıklaması: Yönetimle görüşeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 galip geldikleri Karagümrük galibiyetinin ardından konuştu. Kartal, zor bir maçtan zaferle ayrılıp lider olduklarını ve skordan memnun olduğunu belirtti.

OYUNA AĞIRLIK KOYMAYI BILDIK

Kartal, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Çıkışta olan bir rakip vardı. Ligde en çok milli takıma oyuncu veren ekibiz. 13 oyuncu verdik. 3-4 günde bir maç oynuyorlar. Bu kolay değil. Ben sakatlıklara sığınan bir antrenör değilim.

Ama maalesef önemli eksiklerimiz vardı. Yerlerine oynayan isimler de en iyisini yaptılar. Maçı kazanmak önemliydi. 1-0'dan geriden gelerek oyuncular maça ağırlık koydular. Oyuncularımla konuştuk ve maçı kazanabileceğimizi soyunma odasında anlattım" ifadelerini kullandı.