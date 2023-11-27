Fenerbahçe Karagümrük maçıyla liderliği geri aldı! İsmail Kartal’dan galibiyet sonrası transfer açıklaması: Yönetimle görüşeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 galip geldikleri Karagümrük galibiyetinin ardından konuştu. Kartal, zor bir maçtan zaferle ayrılıp lider olduklarını ve skordan memnun olduğunu belirtti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 galip geldikleri Karagümrük galibiyetinin ardından konuştu. Kartal, zor bir maçtan zaferle ayrılıp lider olduklarını ve skordan memnun olduğunu belirtti.
OYUNA AĞIRLIK KOYMAYI BILDIK
Kartal, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Çıkışta olan bir rakip vardı. Ligde en çok milli takıma oyuncu veren ekibiz. 13 oyuncu verdik. 3-4 günde bir maç oynuyorlar. Bu kolay değil. Ben sakatlıklara sığınan bir antrenör değilim.
Ama maalesef önemli eksiklerimiz vardı. Yerlerine oynayan isimler de en iyisini yaptılar. Maçı kazanmak önemliydi. 1-0'dan geriden gelerek oyuncular maça ağırlık koydular. Oyuncularımla konuştuk ve maçı kazanabileceğimizi soyunma odasında anlattım" ifadelerini kullandı.
BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞIZ
Transfer çalışmaları için ise Kartal, "Şu anda aktif bir arayış içinde değiliz. Ama başkanımız ve yöneticilerimizle görüşeceğiz. Ona göre bazı değişiklikler olabilir. Şu anda gündemimiz transfer değil, Avrupa'da oynayacağımız maçta Nordsjaelland'ı yenmek. Bu maça odaklanacağız" diye konuştu.
SAKATLAR DÖNÜNCE ESKİSİ GİBİ OLURUZ
Fenerbahçe'nin attığı 2 golde de katkısı olan İrfan Can Kahveci maçın ardından konuştu. Sözlerine "Daha iyi olabilirdik" diye başlayan milli futbolcu, "Zor bir maç oldu. Geriye düştük ama kazanmayı bildik. Bize destek olan taraftarlarımızı teşekkür ediyorum" dedi. İrfan Can Kahveci, "Üst üste maçlar bizi biraz yıprattı. Ancak sakat oyuncularımız geri dönünce yine eskisi gibi olacağız" diye konuştu.
ORAYA ÇIKARANLAR AÇIKLASIN
F.Bahçe-Karagümrük maçına 54. dakikada yaşanan pozisyon damga vurdu. Güven Yalçın'ın şutu ceza sahası içinde Samet Akaydın'ın koluna çarptı. Hakem ise pozisyon için aut kararı verdi. Maç sonrası Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum. Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı" ifadelerini paylaştı.
TADIC'TEN 23 MAÇTA 14 GOLE KATKI
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek ligde 2 maç aranın ardından 3 puanla tanışırken gecenin kahramanı Sırp yıldız Dusan Tadic oldu. 48. dakikada takımını beraberliğe taşıyan penaltı golünü atan Tadic, 58'de şık bir dokunuşla Fenerbahçe'ye 3 puan getiren golü yazdı. Bu sezon çubuklu forma ile 23. resmi maçına çıkan Tadic toplamda 10 gol ve 4 asiste de ulaşmış oldu. Karagümrük karşısında 88 dakika sahada kalan Tadic yerini Joshua King'e alkışlarla bıraktı. Teknik direktör İsmail Kartal da kendisini ilk tebrik eden oldu. Dün gece 54 kez topla buluşan Sırp sol kanat, rakip kaleye çektiği 2 şutta da skor üretmeyi başardı. Yüzde 76 pas yüzdesi tutturan Tadic 3 kez rakipten top kaptı.
İSTANBUL'UN TEK HAKİMİ
Bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı dört Süper Lig maçını da kazanan Fenerbahçe, 2014/15'ten (İsmail Kartal yönetiminde) bu yana bu şekilde ilk kez üst üste dört galibiyet aldı. Kanarya, Başakşehir'i 4-0, Kasımpaşa'yı 2-0, Pendik'i 5-0 ve Karagümrük'ü 2-1 yendi.
MERT LİGDE İLK KEZ 11'DE
Sarı kart cezalısı olduğu Karagümrük maçında savunmanın sağında Mert Müldür görev yaptı. Milli futbolcu bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de görev yaptı. Mert daha önce Avrupa Konferans Ligi'nde 1 kez 11'de görev yapmıştı.
ÜLKER STADI YİNE FUL ÇEKTİ
Dün akşam Ülker Stadyumu'nun tribünleri yine tamamen doldu. Sarı- Lacivertli taraftarlar, takımlarına 90 dakika boyunca destek oldular.