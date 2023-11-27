Beşiktaş zorlu Samsunspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı! Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Galibiyet çok önemliydi

SERİ ADINA ÇOK ÖNEMLİYDİ

Maçın zorlu geçeceklerini bildiklerini belirten Çalımbay, "Bu dönemde alacağımız galibiyetler çok değerli. Zorlu bir maç oldu. Ligde üst sıralarda olmak istiyorsak bir seri yakalamak durumundayız. Maçın ilk yarısındaki futboldan memnun değilim. İkinci yarıda daha iyi göründük. Maçı hiç bırakmadık ve değişiklikler de yaparak kazanmayı bildik. Oyuncularımız da yavaş yavaş öz güven kazanmaya başlıyor" ifadesini kullandı.

STOPERLERİMİZ KALMAYACAK!

Eksikler sebebiyle mazeret üretmek istemediğini belirten Çalımbay, "Necip ve Omar'a bir şey olsa stoperimiz kalmayacak. Kanat oyuncusu zaten yok. Böyle olunca zorlanıyorsun. Deplasmanda 5 maç sonra kazandık. Bu açıdan memnunuz. Ankaragücü ve Fenerbahçe gibi zorlu maçlarımız var. İyi hazırlanmak zorundayız" diye konuştu.