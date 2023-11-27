Beşiktaş zorlu Samsunspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı! Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Galibiyet çok önemliydi

Seçim arefesinde olan Beşiktaş, Samsun deplasmanında 3 puanı kaptı. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Seçim arefesinde olan Beşiktaş, Samsun deplasmanında 3 puanı kaptı. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
SERİ ADINA ÇOK ÖNEMLİYDİ
Maçın zorlu geçeceklerini bildiklerini belirten Çalımbay, "Bu dönemde alacağımız galibiyetler çok değerli. Zorlu bir maç oldu. Ligde üst sıralarda olmak istiyorsak bir seri yakalamak durumundayız. Maçın ilk yarısındaki futboldan memnun değilim. İkinci yarıda daha iyi göründük. Maçı hiç bırakmadık ve değişiklikler de yaparak kazanmayı bildik. Oyuncularımız da yavaş yavaş öz güven kazanmaya başlıyor" ifadesini kullandı.
STOPERLERİMİZ KALMAYACAK!
Eksikler sebebiyle mazeret üretmek istemediğini belirten Çalımbay, "Necip ve Omar'a bir şey olsa stoperimiz kalmayacak. Kanat oyuncusu zaten yok. Böyle olunca zorlanıyorsun. Deplasmanda 5 maç sonra kazandık. Bu açıdan memnunuz. Ankaragücü ve Fenerbahçe gibi zorlu maçlarımız var. İyi hazırlanmak zorundayız" diye konuştu.
GÜNEŞ&KAZANCI YÜZÜNDEN OLDU!
Beşiktaş Kulübü başkan adayı Serdal Adalı, transferlerin kötü olma sebebinin Şenol Güneş ile Ceyhun Kazancı'nın anlaşamamasından kaynaklı olduğunu söyledi. Devre arasında ihtiyaçlara ve Rıza Çalımbay'ın isteğine göre hareket edeceklerini dile getirerek, "Maliyeti yüksek diye düşünmeyeceğiz; gerekli transferleri yapacağız" dedi. Adalı, "Transferlerin bu kadar kötü olmasının nedeni Şenol Güneş ile Ceyhun Kazancı'nın iyi anlaşamaması. Kötü bir kadro mühendisliği yapılmış. Takım arasındaki isim Mehmet Özdilek olacak. Stadın kapasitesi de 52 bine yükselecek" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ GİBİ OYNAMALIYIZ
Beşiktaş'ın Samsun deplasmanında ilk golünü atan Cenk Tosun karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Daha iyi oynamaları gerektiğini söyleyen yıldız futbolcu, "En iyi oynadığımız maç diyemem. Ancak 3 puanla ayrılmayı bildik. Önemli olan da buydu. Daha iyi oynamalıyız, daha çok pozisyona girmeliyiz, daha iyi pas yapmalıyız. Beşiktaş gibi oynamalıyız" dedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay hakkında da konuşan Cenk Tosun, "Rıza hoca için bir şey söylemeye gerek yok. Beşiktaş'ın efsanesi. Çok iyi bir insan ve onunla çok iyi çalışıyoruz. Galibiyet hocaya ve camiaya armağan olsun" ifadelerini kullandı.
HASAN ARAT'TAN UÇAR HAMLESİ!
Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hasan Arat, Feyyaz Uçar'ın yönetimde yer alacağını açıkladı. Hasan Arat, "Yönetimimizde yer alacak önemli bir ismi paylaşmak istiyorum" diyerek Feyyaz Uçar ismini açıkladı. Arat, "Çıktığımız bu yolda kendisene başarılar diliyorum" ifadesini de kullandı.
COLLEY'DEN TAM İSABET
Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Gambiyalı stoper Omar Colley'den son derece dikkat çekici bir istatistik geldi. Maçı faul yapmadan tamamlayan Colley'in kendisine 2 faul yapıldı. 79 kez topla buluştu. Yüzde 86 pas isabeti ile oynadı. 2 kez rakip kaleye şut çeken Colley bunların tamamında isabet sağladı. Birinde ise rakip filelere golünü atmayı başardı.
ASRIN JOKERİ NECİP UYSAL!
Sosyal medyada Beşiktaş kaptanı Necip Uysal'a büyük övgü vardı. Savunmadaki birçok sakatlık ve eksikler nedeniyle stoperde görev yapan Necip Uysal, verilen görevi eksiksiz yerine gitirdi. Taraftarlar Necip Uysal için "Asrın jokeri" tabirini kullandı.
ÇALIMBAY SERİ YAPTI!
Takımın başına geçtikten onra Başakşehir maçını kazanan Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş dün de Samsun'u deplasmanda devirdi. Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş 2'de 2 yapmış oldu.
KAPTAN GÖREVİNİ YAPTI
Cenk Tosun kötü bir futbol oynayan Beşiktaş'ta vasatı aşan nadir isimlerden birisiydi. Yıldız futbolcu attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.