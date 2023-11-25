ÖZEL | Icardi Real Madrid’e transfer olacak mı? Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı

Editörümüz Görkem Ağgündüz karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk 'a, "Icardi 4 maç sonra golle tanıştı. Hafta içi antrenmanlarda da yer aldı. Sakatlığı şu an ne durumda? Adı Real Madrid ile anılıyor, böyle bir teklifte sizin düşünceniz ne olur?" şeklinde soru yöneltti.

İşte Okan Buruk'un o yanıtı;

"Icardi sakat sakat oynuyor. Hafta içi özverili davrandı ve 2 gün antrenmanda yer aldı bu da oyunda fark etti.

Bu performansının sonrası adının Real Madrid ile anılması normal. Icardi Türkiye'de çok mutlu. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'ı çok seviyor."