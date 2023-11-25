PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

ÖZEL | Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı? Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Editörümüz Görkem Ağgündüz karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'a Icardi'nin sakatlık durumu ve Real Madrid dedikodularını sordu. İşte Buruk'un o yanıtı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 22:14 Güncelleme 25 Kasım 2023, 22:20
ÖZEL | Icardi Real Madrid’e transfer olacak mı? Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.

Editörümüz Görkem Ağgündüz karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'a, "Icardi 4 maç sonra golle tanıştı. Hafta içi antrenmanlarda da yer aldı. Sakatlığı şu an ne durumda? Adı Real Madrid ile anılıyor, böyle bir teklifte sizin düşünceniz ne olur?" şeklinde soru yöneltti.

İşte Okan Buruk'un o yanıtı;
"Icardi sakat sakat oynuyor. Hafta içi özverili davrandı ve 2 gün antrenmanda yer aldı bu da oyunda fark etti.

Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı?

Bu performansının sonrası adının Real Madrid ile anılması normal. Icardi Türkiye'de çok mutlu. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'ı çok seviyor."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA