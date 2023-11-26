İsmail Kartal’dan flaş orta saha tercihi! İşte Fenerbahçe’nin Karagümrük maçı 11’i

15. RANDEVU Fenerbahçe ile Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Öte yandan Fenerbahçe, rakibine 64 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe, 24 gol atarken, Karagümrük 14 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de oynanan ve 5-4 ev sahibi lehine tamamlanan mücadele, rekabetteki en gollü maç olarak kayıtlara geçti. Ligin ikinci yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı da Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

İÇ SAHA KARNESİ Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 6 karşılaşmaya çıktı. İlk 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, son oynanan Trabzonspor müsabakasında bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Kanarya, iç sahada 6 müsabakada rakip filelere 20 gol gönderdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 5 maçta da 5 galibiyet elde etti.