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Okan Buruk'tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 13. hafta maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk maç öncesi flaş bir karar aldı. Icardi'nin ve Kerem'in formsuzluğunu düşünen deneyimli teknik adam maç planını değiştirecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 10:38 Güncelleme 24 Kasım 2023, 10:38
Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Sarı-kırmızılılar bir yandan ise yeni sezonda mücadele ettiğ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı elde etmek istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Galatasaray, milli aradan önce Süper Lig'de deplasmanda Atakaş Hatayspor'a Mersin'de 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda ise Bayern Münih'e 2-1'lik skorla kaybetmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Sarı-kırmızılıların son oynadığı maçlarda bazı futbolcular gösterdikleri performansla eleştiri oklarını üzerine çekti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Bu oyunculardan birisi de Kerem Aktürkoğlu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

25 yaşındaki futbolcu geride kalan sezon takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile büyük bir uyum yakalamıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Bu uyum Cimbom'un sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamasında büyük rol oynamıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Sarı-kırmızılılarda yeni sezonda takıma Wilfried Zaha'nın katılmasıyla beraber sistem ise değişmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya yer açmak için sol kanadı ona bırakmıştı. Kerem Aktürkoğlu da 10 numaraya çekilmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Ancak Kerem'in burada gol ve asist sayısı düştü. Kerem ile Mauro Icardi arasındaki telepatik bağ da zedelendi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Buruk, geçen sezonki şampiyonluğun önemli planlarından olan Kerem Aktüroğlu- Mauro Icardi bağlantısını yeniden kurmak için milli yıldızı sol kanada çekecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Wilfried Zaha sağ kanada geçecek. 10 numara pozisyonunda öncelik Hakim Ziyech olacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Marcus Tete de ön bölgedeki değişikliklerde bu oyuncuları yedekleyecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik
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