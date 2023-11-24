Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.
Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.
Sarı-kırmızılılar bir yandan ise yeni sezonda mücadele ettiğ UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı elde etmek istiyor.
Galatasaray, milli aradan önce Süper Lig'de deplasmanda Atakaş Hatayspor'a Mersin'de 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda ise Bayern Münih'e 2-1'lik skorla kaybetmişti.
Sarı-kırmızılıların son oynadığı maçlarda bazı futbolcular gösterdikleri performansla eleştiri oklarını üzerine çekti.
Bu oyunculardan birisi de Kerem Aktürkoğlu.
25 yaşındaki futbolcu geride kalan sezon takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile büyük bir uyum yakalamıştı.
Bu uyum Cimbom'un sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamasında büyük rol oynamıştı.
Sarı-kırmızılılarda yeni sezonda takıma Wilfried Zaha'nın katılmasıyla beraber sistem ise değişmişti.
Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya yer açmak için sol kanadı ona bırakmıştı. Kerem Aktürkoğlu da 10 numaraya çekilmişti.
Ancak Kerem'in burada gol ve asist sayısı düştü. Kerem ile Mauro Icardi arasındaki telepatik bağ da zedelendi.
Buruk, geçen sezonki şampiyonluğun önemli planlarından olan Kerem Aktüroğlu- Mauro Icardi bağlantısını yeniden kurmak için milli yıldızı sol kanada çekecek.
Wilfried Zaha sağ kanada geçecek. 10 numara pozisyonunda öncelik Hakim Ziyech olacak.
Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Marcus Tete de ön bölgedeki değişikliklerde bu oyuncuları yedekleyecek.