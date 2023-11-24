Okan Buruk’tan sürpriz hamle! Formsuz isimler için değişiklik

Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya yer açmak için sol kanadı ona bırakmıştı. Kerem Aktürkoğlu da 10 numaraya çekilmişti.

Ancak Kerem'in burada gol ve asist sayısı düştü. Kerem ile Mauro Icardi arasındaki telepatik bağ da zedelendi.