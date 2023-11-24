Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Bundan sonra...

Arda Güler, yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu.
Arda Güler, yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu.
Eflatun-beyazlılar milli futbolcuyu kadrosuna kattığından beri Arda maça çıkmadan sakatlanıyor.
Genç yıldız için çeşitli metodlar deneyerek sahalara döndürmeye çalışan kulüp, oyuncunun sakatlığına engel olamadı.
Arda Güler üst üste 3. kez sakatlanarak sahalardan uzak kaldı.
Marca'nın haberine göre; Bu olaylardan sonra Madrid ekibi, kulüp doktorunu kovma kararı aldı.
Yıldız oyuncunun sakatlıkları sonra çözüm arayan eflatun-beyazlılar, Arda'nın geleceği ile ilgili kritik kararlar aldı. İşte detayalar...
İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Arda Güler'in sahalara dönmesi için her zamankinden daha fazla sabır göstererek, oyuncunun fiziksel gelişimini yakından izleyecek.
İspanyol temsilcisi, genç yıldızın sahalara dönüşü ile ilgili herhangi bir bilgi vermeyecek.
Real Madrid, her zamankinden daha fazla Arda Güler'e odaklanarak yıldız oyuncuyu tekrardan kazanma peşinde.