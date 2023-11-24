PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı! Bundan sonra...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullanmıştı. Ancak genç yıldız, sakatlıklarla boğuştuğu İspanya kariyerinde henüz maça çıkamadı. Real Madrid, Arda Güler için flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 17:02 Güncelleme 24 Kasım 2023, 17:37
Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Bundan sonra...

Arda Güler, yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu.

Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Bundan sonra...

Eflatun-beyazlılar milli futbolcuyu kadrosuna kattığından beri Arda maça çıkmadan sakatlanıyor.

Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Bundan sonra...

Genç yıldız için çeşitli metodlar deneyerek sahalara döndürmeye çalışan kulüp, oyuncunun sakatlığına engel olamadı.

Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Bundan sonra...

Arda Güler üst üste 3. kez sakatlanarak sahalardan uzak kaldı.

Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Bundan sonra...

Marca'nın haberine göre; Bu olaylardan sonra Madrid ekibi, kulüp doktorunu kovma kararı aldı.

Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Bundan sonra...

Yıldız oyuncunun sakatlıkları sonra çözüm arayan eflatun-beyazlılar, Arda'nın geleceği ile ilgili kritik kararlar aldı. İşte detayalar...

Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Bundan sonra...

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Arda Güler'in sahalara dönmesi için her zamankinden daha fazla sabır göstererek, oyuncunun fiziksel gelişimini yakından izleyecek.

Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Bundan sonra...

İspanyol temsilcisi, genç yıldızın sahalara dönüşü ile ilgili herhangi bir bilgi vermeyecek.

Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Bundan sonra...

Real Madrid, her zamankinden daha fazla Arda Güler'e odaklanarak yıldız oyuncuyu tekrardan kazanma peşinde.

Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Bundan sonra...
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki soykırımda 49. gün! İşgal ordusu ateşkesi ihlal etti: İsrail ve Hamas arasında rehine takası
Başkan Erdoğan’dan çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye müjdesi: Talimatı verdim
Türk Telekom
SON DAKİKA