Real Madrid’in Arda Güler planı ortaya çıktı! Bundan sonra...

Marca'nın haberine göre; Bu olaylardan sonra Madrid ekibi, kulüp doktorunu kovma kararı aldı.

Yıldız oyuncunun sakatlıkları sonra çözüm arayan eflatun-beyazlılar, Arda'nın geleceği ile ilgili kritik kararlar aldı. İşte detayalar...

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Arda Güler'in sahalara dönmesi için her zamankinden daha fazla sabır göstererek, oyuncunun fiziksel gelişimini yakından izleyecek.