Dries Mertens attı attırdı Galatasaray’ı sırtladı! İşte 4-0 biten Alanyaspor maçında yaşananlar...

HAKEM ŞANSALAN MAÇI BİTİREMEDİ!
Galatasaray- Alanyaspor maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Karşılaşmaya birinci hakem olarak atanan Ali Şansalan müsabakayı yarıda bıraktı. Tecrübeli hakem, ikinci yarıya başladıktan sonra iyi ısınmamasının sonucu olarak adalesinden sakatlık yaşadı ve oyunu durdurarak kenara geldi. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce tedavi uygulasa da Ali Şansalan maça devam edemedi. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan, 57. dakikada Ali Şansalan'ın yerine oyuna dahil oldu. Ali Şansalan'ın durumunun bugün yapılacak tetkikler sonrası belli olması bekleniyor.
MANCHESTER MAÇI BİRLİKTE İZLENECEK
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü karşılaşacağı Manchester United, bugün Premier Lig'de Everton'a konuk oluyor. Saat 19.30'da başlayacak mücadele beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Sarı-Kırmızılı takımın maçı birlikte izleyeceği ifade edildi.
ŞEHİT TEĞMEN UNUTULMADI
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'i andı. Taraftarlar, şehidin resmini ve ismini pankarta taşıdı.
BU FUTBOL BİZE YAKIŞTI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 4-0'lık galibiyetin ardından konuştu. Kendileri açısından güzel bir gece geçirdiklerini söyleyen başarılı teknik adam, "Baştan sona topa sahiptik. Top hep bizdeydi. Bu işi iyi yaptık. Aslında birçok şeyi iyi yaptık. Top rakipteyken, bizdeyken, rakibi karşılamamız, baskımız hep olumlu işlerdi.
Ceza sahasında çok fazla topla buluştuk. Bu da gol beklentimizi yüksek tuttu. İlk 11'de başlayanlar, sonradan oyuna girenler hep aynı konsantrasyon ve disiplinle oynadılar bugün. Bize yakışan bir futbol ortaya koyduk. Hep atakları sonlandırma problemimiz vardı. Bugün bunu da iyi yaptık." dedi. M.United maçına odaklandıklarını söyleyen Buruk, "İlk maçı kazanmıştık. Psikolojik üstünlü- ğümüz var. Sabırsızlık- la bekliyoruz" ifadesini kullandı.
NDOMBELE FORMAYI KAPTI
Milli arada sıkı çalışarak fazla kilolarından kurtulan Tanguy Ndombele, Okan Buruk'un gözüne girerek formayı kaptı. Fransız orta saha, Galatasaray kariyerinde 2. kez ilk 11'de görev yaptı. Başarılı pasları ve müdahaleleriyle alkış alan Ndombele beğeni topladı.
SANCHEZ SAKATLANDI
Galatasaray'da güzel gecenin en kötü olayı takımın yıldız stoperi Davinson Sanchez'in sakatlanması oldu. 76. dakikada adalesini tutan Kolombiyalı stoper yerini Victor Nelsson'a bıraktı.
WİLFRED ZAHA YÜZÜĞÜNÜ VERMEDİ
Karşılaşmanın ilk yarısında maçın hakemi Ali Şansalan Wilfried Zaha'ya yüzüğünü çıkartıp top toplayıcı çocuğa vermesini istedi. Ancak Zaha bunu kabul etmedi. Zaha yüzüğünü takım arkadaşlarına elden ele ileterek kulübeye yolladı.