Dries Mertens attı attırdı Galatasaray’ı sırtladı! İşte 4-0 biten Alanyaspor maçında yaşananlar...

HAKEM ŞANS ALAN MAÇI BİTİREMEDİ! Galatasaray- Alanyaspor maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Karşılaşmaya birinci hakem olarak atanan Ali Şansalan müsabakayı yarıda bıraktı. Tecrübeli hakem, ikinci yarıya başladıktan sonra iyi ısınmamasının sonucu olarak adalesinden sakatlık yaşadı ve oyunu durdurarak kenara geldi. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce tedavi uygulasa da Ali Şansalan maça devam edemedi. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan, 57. dakikada Ali Şansalan'ın yerine oyuna dahil oldu. Ali Şansalan'ın durumunun bugün yapılacak tetkikler sonrası belli olması bekleniyor.

BU FUTBOL BİZE YAKIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 4-0'lık galibiyetin ardından konuştu. Kendileri açısından güzel bir gece geçirdiklerini söyleyen başarılı teknik adam, "Baştan sona topa sahiptik. Top hep bizdeydi. Bu işi iyi yaptık. Aslında birçok şeyi iyi yaptık. Top rakipteyken, bizdeyken, rakibi karşılamamız, baskımız hep olumlu işlerdi.

Ceza sahasında çok fazla topla buluştuk. Bu da gol beklentimizi yüksek tuttu. İlk 11'de başlayanlar, sonradan oyuna girenler hep aynı konsantrasyon ve disiplinle oynadılar bugün. Bize yakışan bir futbol ortaya koyduk. Hep atakları sonlandırma problemimiz vardı. Bugün bunu da iyi yaptık." dedi. M.United maçına odaklandıklarını söyleyen Buruk, "İlk maçı kazanmıştık. Psikolojik üstünlü- ğümüz var. Sabırsızlık- la bekliyoruz" ifadesini kullandı.