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Dries Mertens attı attırdı Galatasaray'ı sırtladı! İşte 4-0 biten Alanyaspor maçında yaşananlar...

Icardi’ye yaptığı harika asistin ardından 2 gol atan Mertens ligdeki ilk sayılarını buldu. Toplam gol sayısını 4’e, asistlerini ise 3’e çıkardı. Mertens ayrıca Galatasaray kariyerindeki 53. resmi maçında ilk kez bir karşılaşmada 2 gol atarak double yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Kasım 2023 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:00
Dries Mertens attı attırdı Galatasaray’ı sırtladı! İşte 4-0 biten Alanyaspor maçında yaşananlar...

Süper Lig'in 13. haftasında dün gece oynanan Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçına Dries Mertens damgasını vurdu. Belçikalı futbolcu golleri ve asistiyle Sarı-Kırmızılı takımı skor anlamında taşıyan isim oldu. Bu sezon 20. resmi maçına çıkan Mertens toplamda 4 gol ve 3 asiste ulaşmış oldu. Mauro Icardi'ye yaptığı harika asistin ardından 2 kez fileleri sarsan Belçikalı 10 numara, bu sezon ligdeki ilk gollerine de imza atmış oldu.

ŞAMPİYONLUĞU YİNE İSTİYORUZ
Mertens ayrıca Galatasaray kariyerindeki 53. resmi maçında ilk kez bir karşılaşmada 2 gol atarak double yaptı. Mertens, skora yaptığı katkılar kadar isabetli pasları ile atakları yönlendiren isimlerden birisi oldu. Dün gece 74 dakika sahada kalan Belçikalı star, yerini Hakim Ziyech'e alkışlarla bıraktı. Mertens de kendisini alkışlayan taraftara yine alkışlarla cevap verdi. Karşılaşmanın ardından kendisi için güzel bir gece olduğunu söyleyen Belçikalı, "Hatay'da yaşadığımız kazayı telafi etmek istedik. Asıl amacımız kupayı kazanmak. Geçen sene yaşadığımız duyguları yeniden yaşamak" dedi.



ABDÜLKERİM DİNLENDİRİLDİ
Galatasaray ve A Milli Takım'ın yıldızı Abdülkerim Bardakçı sürpriz bir kararla Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı. 29 yaşındaki stoper hakkında bilgi veren Teknik Direktör Okan Buruk, "Abdülkerim'in ufak bir ağrısı vardı ve bu maçta riske etmek istemedik. Şampiyonlar Ligi'nde dört gün sonra önemli bir maçımız var, o maçta değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Abdülkerim bu sezon Cimbom'da 22 maça çıktı. Abdülkerim Bardakçı maç öncesi kulübeye indi.

HAKEM ŞANSALAN MAÇI BİTİREMEDİ!
Galatasaray- Alanyaspor maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Karşılaşmaya birinci hakem olarak atanan Ali Şansalan müsabakayı yarıda bıraktı. Tecrübeli hakem, ikinci yarıya başladıktan sonra iyi ısınmamasının sonucu olarak adalesinden sakatlık yaşadı ve oyunu durdurarak kenara geldi. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce tedavi uygulasa da Ali Şansalan maça devam edemedi. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan, 57. dakikada Ali Şansalan'ın yerine oyuna dahil oldu. Ali Şansalan'ın durumunun bugün yapılacak tetkikler sonrası belli olması bekleniyor.

MANCHESTER MAÇI BİRLİKTE İZLENECEK
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü karşılaşacağı Manchester United, bugün Premier Lig'de Everton'a konuk oluyor. Saat 19.30'da başlayacak mücadele beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Sarı-Kırmızılı takımın maçı birlikte izleyeceği ifade edildi.

ŞEHİT TEĞMEN UNUTULMADI
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'i andı. Taraftarlar, şehidin resmini ve ismini pankarta taşıdı.

BU FUTBOL BİZE YAKIŞTI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 4-0'lık galibiyetin ardından konuştu. Kendileri açısından güzel bir gece geçirdiklerini söyleyen başarılı teknik adam, "Baştan sona topa sahiptik. Top hep bizdeydi. Bu işi iyi yaptık. Aslında birçok şeyi iyi yaptık. Top rakipteyken, bizdeyken, rakibi karşılamamız, baskımız hep olumlu işlerdi.

Ceza sahasında çok fazla topla buluştuk. Bu da gol beklentimizi yüksek tuttu. İlk 11'de başlayanlar, sonradan oyuna girenler hep aynı konsantrasyon ve disiplinle oynadılar bugün. Bize yakışan bir futbol ortaya koyduk. Hep atakları sonlandırma problemimiz vardı. Bugün bunu da iyi yaptık." dedi. M.United maçına odaklandıklarını söyleyen Buruk, "İlk maçı kazanmıştık. Psikolojik üstünlü- ğümüz var. Sabırsızlık- la bekliyoruz" ifadesini kullandı.

NDOMBELE FORMAYI KAPTI
Milli arada sıkı çalışarak fazla kilolarından kurtulan Tanguy Ndombele, Okan Buruk'un gözüne girerek formayı kaptı. Fransız orta saha, Galatasaray kariyerinde 2. kez ilk 11'de görev yaptı. Başarılı pasları ve müdahaleleriyle alkış alan Ndombele beğeni topladı.

SANCHEZ SAKATLANDI
Galatasaray'da güzel gecenin en kötü olayı takımın yıldız stoperi Davinson Sanchez'in sakatlanması oldu. 76. dakikada adalesini tutan Kolombiyalı stoper yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

WİLFRED ZAHA YÜZÜĞÜNÜ VERMEDİ
Karşılaşmanın ilk yarısında maçın hakemi Ali Şansalan Wilfried Zaha'ya yüzüğünü çıkartıp top toplayıcı çocuğa vermesini istedi. Ancak Zaha bunu kabul etmedi. Zaha yüzüğünü takım arkadaşlarına elden ele ileterek kulübeye yolladı.

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