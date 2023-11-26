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Houston’ın yıldızı Alperen Şengün NBA'da dikkat çekmeye devam ediyor! Denver’a karşı 21 sayı, 15 ribaunt, 2 asist...

Houston’ın yıldızı Alperen Şengün, NBA’de adından söz ettirmeye devam ediyor. Denver’a karşı 21 sayı, 15 ribaunt, 2 asist üreten milli yıldız galibiyette başrol oynadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Kasım 2023 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:00
Houston’ın yıldızı Alperen Şengün NBA’da dikkat çekmeye devam ediyor! Denver’a karşı 21 sayı, 15 ribaunt, 2 asist...

NBA'de normal sezon heyecanı oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets sahasında Denver Nuggets ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Houston rakibini 105-86 mağlup etmeyi bildi. Karşılaşmada milli basketbolcumuz Alperen Şengün başarılı bir performans ortaya koydu. Rockets'ta Jalen Green 25 sayı 5 ribaunt ve 2 asist, Fred VanVleet de 17 sayı, 6 ribaunt ve 11 asistle oynadı.

Yıldız basketbolcumuz Alperen Şengün ise 21 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle dikkati çekti. Öte yandan Nuggets'ta Nikola Jokic'in 38 sayı, 19 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Rockets böylece, son şampiyon Nuggets ile bu sezonki ikinci karşılaşmasından da üstün ayrıldı.

O ŞUT İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM
Alperen'in tek ayak üzeri şutlarda Dirk Nowitzki esintisi olup olmadığı soruldu. Milli oyuncu, "Nowitzki'yi de çok izledim. Yazın Türkiye'de Sırp bir koçla çalıştım. O şutu neredeyse bütün yaz çalıştım. Gittikçe daha tehlikeli hale geliyor" dedi.

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