Houston’ın yıldızı Alperen Şengün NBA’da dikkat çekmeye devam ediyor! Denver’a karşı 21 sayı, 15 ribaunt, 2 asist...

NBA'de normal sezon heyecanı oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets sahasında Denver Nuggets ile karşı karşıya geldi.
NBA'de normal sezon heyecanı oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets sahasında Denver Nuggets ile karşı karşıya geldi.
Mücadelede Houston rakibini 105-86 mağlup etmeyi bildi. Karşılaşmada milli basketbolcumuz Alperen Şengün başarılı bir performans ortaya koydu. Rockets'ta Jalen Green 25 sayı 5 ribaunt ve 2 asist, Fred VanVleet de 17 sayı, 6 ribaunt ve 11 asistle oynadı.
Yıldız basketbolcumuz Alperen Şengün ise 21 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle dikkati çekti. Öte yandan Nuggets'ta Nikola Jokic'in 38 sayı, 19 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Rockets böylece, son şampiyon Nuggets ile bu sezonki ikinci karşılaşmasından da üstün ayrıldı.
O ŞUT İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM
Alperen'in tek ayak üzeri şutlarda Dirk Nowitzki esintisi olup olmadığı soruldu. Milli oyuncu, "Nowitzki'yi de çok izledim. Yazın Türkiye'de Sırp bir koçla çalıştım. O şutu neredeyse bütün yaz çalıştım. Gittikçe daha tehlikeli hale geliyor" dedi.