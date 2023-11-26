Houston’ın yıldızı Alperen Şengün NBA’da dikkat çekmeye devam ediyor! Denver’a karşı 21 sayı, 15 ribaunt, 2 asist...

NBA'de normal sezon heyecanı oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets sahasında Denver Nuggets ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Houston rakibini 105-86 mağlup etmeyi bildi. Karşılaşmada milli basketbolcumuz Alperen Şengün başarılı bir performans ortaya koydu. Rockets'ta Jalen Green 25 sayı 5 ribaunt ve 2 asist, Fred VanVleet de 17 sayı, 6 ribaunt ve 11 asistle oynadı. Yıldız basketbolcumuz Alperen Şengün ise 21 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle dikkati çekti. Öte yandan Nuggets'ta Nikola Jokic'in 38 sayı, 19 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Rockets böylece, son şampiyon Nuggets ile bu sezonki ikinci karşılaşmasından da üstün ayrıldı.