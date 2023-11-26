Fenerbahçe savunmanın göbeğine en az 1 takviye yapacak! Rodrigo Becao devreye girdi: Leo Ortiz için düğmeye basıldı

Fenerbahçe'de stoper mevkinde yaşanan üst üste sakatlıkların ardından Sarı-Lacivertli kurmaylar ocak ayındaki ara transfer dönemi için harekete geçti. Djiku takıma dönmek üzere ancak Rodrigo Becao ligin 2. yarısından önce takıma katılamayacak.

Serdar Aziz'in de birkaç haftaya ihtiyacı var. Bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe en az 1 stoperi kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin Brezilya'nın Bragantino takımında forma giyen Leo Ortiz için düğmeye bastığı ve oyuncunun menajeri ile görüşme yaptığı bildirildi. 27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Leo Ortiz'in Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.