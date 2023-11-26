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Fenerbahçe savunmanın göbeğine en az 1 takviye yapacak! Rodrigo Becao devreye girdi: Leo Ortiz için düğmeye basıldı

Fenerbahçe ocak ayındaki ara transferde stoper takviyesi için düğmeye bastı. Bragantino takımında forma giyen Leo Ortiz’in menajeri ile temas kuruldu. Avrupa’da oynamak isteyen Ortiz’i ikna etmek için Becao da devreye girdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Kasım 2023 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:00
Fenerbahçe savunmanın göbeğine en az 1 takviye yapacak! Rodrigo Becao devreye girdi: Leo Ortiz için düğmeye basıldı

Fenerbahçe'de stoper mevkinde yaşanan üst üste sakatlıkların ardından Sarı-Lacivertli kurmaylar ocak ayındaki ara transfer dönemi için harekete geçti. Djiku takıma dönmek üzere ancak Rodrigo Becao ligin 2. yarısından önce takıma katılamayacak.

Serdar Aziz'in de birkaç haftaya ihtiyacı var. Bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe en az 1 stoperi kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin Brezilya'nın Bragantino takımında forma giyen Leo Ortiz için düğmeye bastığı ve oyuncunun menajeri ile görüşme yaptığı bildirildi. 27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Leo Ortiz'in Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Sarı-Lacivertli kurmayların birkaç gün içinde Bragantino kulübü yetkilileri ile de görüşme yapacağı bildirildi. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Leo Ortiz'in sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona eriyor. Bu arada önemli bir gelişme de yaşandı. Becao'nun Leo Ortiz'i yakından tanıdığı ve kendisini ikna etmek için telefon görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.

İSTİKRARIYLA TANINIYOR
Brezilyalı stoper Leo Ortiz bu sezon Bragantino formasıyla 19 maça çıktı ve 1 gol attı. Bu 19 maçın 18'inde ilk 11'de forma giydi.

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