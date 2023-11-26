Beşiktaş’a transfer müjdesi! Faslı kanat oyuncusu Anwar El Ghazi artık geri sayımda

Aralık'ta seçime gidecek Beşiktaş 'ta transfer hareketliliği de devam ediyor. Teknik heyetin talebiyle kanat mevkisine takviye yapmayı düşünen Kartal'ın gündemine gelen son ismin Anwar El Ghazi olduğu ortaya çıktı.

EL GHAZI ARTIK GERİ SAYIMDA

Filistin'e destek mesajı sonrası Mainz'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan El Ghazi, Beşiktaş ile görüşmeyi bekliyor. 3 milyon Euro değerindeki futbolcu, kariyerinde 329 maçta 79 gol attı ve 41 asist yaptı.

BİR İSTANBUL SEVDALISI

Kartal'ın gündemine gelen ve daha önce Ajax, Lille ve PSV'de oynayan Anwar El Ghazi'nin İstanbul'u çok beğendiği biliniyor.