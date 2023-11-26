Aslan evinde kükredi! Mauro Icardi, Dries Mertens ve Wilfried Zaha’nın golleriyle Alanya gole boğuldu

Galatasaray milli ara sonrası çıktığı ilk lig maçında Alanyaspor'u evinde 4-0 yendi. Sarı-Kırmızılılar maça çok hızlı başladı. 4. dakikada Mauro Icardi'nin ceza sahası içinden sert vuruşunu kaleci Ertuğrul mükemmel çıkardı.
Galatasaray milli ara sonrası çıktığı ilk lig maçında Alanyaspor'u evinde 4-0 yendi. Sarı-Kırmızılılar maça çok hızlı başladı. 4. dakikada Mauro Icardi'nin ceza sahası içinden sert vuruşunu kaleci Ertuğrul mükemmel çıkardı.
8'de Icardi, altıpas içi sağ çaprazda dar açıdan boş kaleye vuruşunu yaptı ancak top direkten döndü. Aslan aradığı golü 37'de buldu. Mertens'in kale içine çevirdiği topu Icardi tamamladı: 1-0... Mertens, 45'te şapka çıkartılacak bir gole imza attı. Belçikalı yıldız, ceza sahası ön çizgisi üzerinde uzak köşeye yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0...
Alanyasporlu Oğuz, 50. dakikakada Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi. 59'da Kazımcan'ın ortasını Icardi kafayla Mertens'e indirdi. Belçikalı yıldız affetmedi: 3-0... 71'de Aslan 4. golü buldu. 30 metre topu süren ve ceza sahası içine giren Zaha düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 4-0. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile önümüzdeki hafta oynayacağı maç öncesi Alanyaspor'u farklı geçti.
ZAHA YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha'nın son haftalardaki performansı adeta parmak ısırtıyor. Aslan'ın süper yıldızı Alanyaspor'u da boş geçmedi. Zaha, son 3 Süper Lig maçında 4. golünü attı...
Kasımpaşa'ya 2 gol atan tecrübeli futbolcu Hatayspor ve Alanyaspor'a 1'er gol attı. Zaha, 74. dakikada oyundan çıkarken Rams Park'a gelen Sarı- Kırmızılı taraftarlar onu ayakta alkışladı. Alanyaspor maçından sonra konuşan Zaha, "Milli ara sonrası güçlü dönmemiz önemliydi. Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" diye konuştu.
TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM
Mauro Icardi, 4 maç sonra fileleri havalandırdı. Beşiktaş derbisinde 2 gol atan ve bu maçta sakatlanan Tangocu, sonra ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde Rize, Kasımpaşa, B. Münih ve Hatay'ı boş geçmişti. Arjantinli yıldız, sakatlığını atlatıp çıktığı ilk maçta 1 gol, 2 asist yaptı. Kolundaki Ay-Yıldızlı bilekliği hakkında konuşan Icardi, "Ben Türkiye'de çok mutluyum. İnsanlar bize çok iyi davranıyor. Ülkemizin sembolünü paylaşmak istedim. Onlar beni ben de onları çok seviyorum" dedi.
4 YIL SONRA BİR İLK
Alanyaspor'u farklı geçen Aslan, 2019 yılının Aralık ayından (1-0) bu yana ilk kez Akdeniz ekibini konuk ettiği bir lig maçını kazandı.
CİMBOM'DAN REKOR
Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihinde 13'üncü maçlar itibarıyla bir sezondaki en yüksek puanına ulaştı (34 puan; 11G 1B 1M).