Aslan evinde kükredi! Mauro Icardi, Dries Mertens ve Wilfried Zaha’nın golleriyle Alanya gole boğuldu

Kasımpaşa'ya 2 gol atan tecrübeli futbolcu Hatayspor ve Alanyaspor'a 1'er gol attı. Zaha, 74. dakikada oyundan çıkarken Rams Park'a gelen Sarı- Kırmızılı taraftarlar onu ayakta alkışladı. Alanyaspor maçından sonra konuşan Zaha, "Milli ara sonrası güçlü dönmemiz önemliydi. Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" diye konuştu.





TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM

Mauro Icardi, 4 maç sonra fileleri havalandırdı. Beşiktaş derbisinde 2 gol atan ve bu maçta sakatlanan Tangocu, sonra ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde Rize, Kasımpaşa, B. Münih ve Hatay'ı boş geçmişti. Arjantinli yıldız, sakatlığını atlatıp çıktığı ilk maçta 1 gol, 2 asist yaptı. Kolundaki Ay-Yıldızlı bilekliği hakkında konuşan Icardi, "Ben Türkiye'de çok mutluyum. İnsanlar bize çok iyi davranıyor. Ülkemizin sembolünü paylaşmak istedim. Onlar beni ben de onları çok seviyorum" dedi.

4 YIL SONRA BİR İLK

Alanyaspor'u farklı geçen Aslan, 2019 yılının Aralık ayından (1-0) bu yana ilk kez Akdeniz ekibini konuk ettiği bir lig maçını kazandı.



CİMBOM'DAN REKOR

Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihinde 13'üncü maçlar itibarıyla bir sezondaki en yüksek puanına ulaştı (34 puan; 11G 1B 1M).