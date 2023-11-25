Galatasaray evinde Alanyaspor’u farklı geçti! İşte nefes kesen maçta yaşananlar...

Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar sahadan 4-0 galip ayrıldı. 3 puanı getiren golleri Icardi, Mertens (2) ve Zaha kaydetti.
Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar sahadan 4-0 galip ayrıldı. 3 puanı getiren golleri Icardi, Mertens (2) ve Zaha kaydetti.
YENİDEN LİDER
Bu sonucun ardından puanını 34'e yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Sahasında Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe 3 puana ulaşması durumunda haftayı lider kapatacak.
HAKEM SAKATLANDI
Maçın 55. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Hakem Ali Şansalan sakatlanarak kenara geldi.
Oyuna devam edemeyen Şansalan yerini 4. hakem Yiğit Arslan'a bıraktı.
ICARDI GOLÜ HATIRLADI
Ligde oynadığı son 3 maçta golle buluşamayan Mauro Icardi, bu maçta sessizliğini bozdu.
Arjantinli takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
MERTENS'TEN DUBLE
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Dries Mertens, maçın adamı oldu. Belçikalı yıldız 2 gol 1 asistle maçı tamamladı.
SANCHEZ ŞOKU!
Galatasaray'da savunmanın bel kemiği olan Davinson Sanchez, 77. dakikada sakatlandı. Yıldız futbolcu yerini Nelsson'a bıraktı.
NDOMBELE SÜRPRİZİ
Galatasaray'ın ilk 11'inde büyük bir sürpriz yaşandı. Transfer olduğu günden bu yana tartışmaların odağında olan Ndombele mücadeleye 11'de başladı.
ABDÜLKERİM KADRO DIŞI
Galatasaray ve milli takımın yıldızı Abdülkerim Bardakcı, mücadelenin kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör Okan Buruk, Bardakcı'nın hafif bir sakatlık yaşadığını ve riske edilmediğini açıkladı.
SIRADAKİ RAKİP MANCHESTER UNITED
Alanyaspor maçını kayıpsız geçen Galatasaray'da gözler Manchester United karşılaşmasına çevrildi.
Sarı kırmızılılar, gruptan çıkma yolunda kritik öneme sahip olan maçta çarşamba akşamı Manchester United'ı ağırlayacak.