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Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak liderliği maç fazlasıyla da olsa ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden almak. Teknik direktör Okan Buruk bu doğrultuda ilk 11 kararını da verdi. İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i...

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 11:47 Güncelleme 25 Kasım 2023, 11:47
Okan Buruk’tan sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın Alanyaspor maçı 11’i

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, 25 Kasım Cumartesi saat 19.00'da RAMS Park'ta Alanyaspor ile mücadele edecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

Sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 31 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

15. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 31 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

İki takım geçtiğimiz sezon 2'si lig, 1'i de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 kez oynadı ve sarı-kırmızılılar 2 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

EVİNDE 22 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 5 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

F.BAHÇE İLE BİRLİKTE LİGDE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Cimbom, ligde oynadığı 12 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 6'sında da kalesini gole kapadı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

MUSLERA İLE SANCHEZ SINIRDA

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera ile defans oyuncusu Davinson Sanchez, Alanya karşısında sarı kart görmesi durumunda Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

SON 2 LİG MAÇININ GOLCÜSÜ ZAHA

Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu son 3 golü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ile buldu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

Ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Zaha, 12. haftadaki Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydetti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 kez fileleri havalandırdı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

ICARDI 4 MAÇTIR SUSKUN

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE, 3. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi müsabakalarda 2 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke de İstanbulspor'un başındaydı. Okan Buruk'un takımı oynanan 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak

İşte Galatasaray - Alanyaspor maçında muhtemel 11'i:

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Janvier, Richard, Efecan, Novais, Eduardo, Cordova

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! Zaha, Ziyech ve Icardi Alanyaspor maçında 11’de yer alacak
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