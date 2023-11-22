ÖZEL | Fenerbahçe’ye Fransız duvar! Yıldız isim referans oldu

Bu doğrultuda Fenerbahçe listesine son olarak Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Mamadou Sakho'yu listesine ekledi

2017'DE 28 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU



Fransız savunma oyuncusu 2013 yılında 19 milyon Euro bedelle Ada'nın yolunu tutmuş Liverpool'da beklentilerin altında kalmasına rağmen 2017 yılında 28 milyon Euro karşılığında Crystal Palace'ın yolunu tutmuştu.

BATSHUAYİ'DEN REFERANS



Michy Batshuayi'nin 2021 yılında Crystal Palaca'da birlikte forma giydiği Sakho, Belçikalı golcüden Fenerbahçe ve İstanbul hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

HOCASI İLE FİZİKİ KAVGA!



33 yaşındaki Fransız stoper bu sezona da 2021 yılından bu yana formasını giydiği Montpellier'de başladı. Ancak işler yolunda gitmedi. L'Equipe'te yer alan habere göre, antrenman sırasında Sakho, maruz kaldığı faul sonrasında oyunu durdurmayan teknik direktör Michel Der Zakarian'a kızdı ve soyunma odasınının yolunu tuttu.