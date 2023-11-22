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ÖZEL | Fenerbahçe'ye Fransız duvar! Yıldız isim referans oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte Djiku, Becao ve Serdar Aziz'in sakatlıklarının ardından gündeme stoper takviyesi geldi. Kanarya, bu doğrultuda rotayı Fransa'ya çevirdi. O isme takımdaki yıldız futbolcudan da olumlu referans geldi. İşte detaylar...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 16:49 Güncelleme 22 Kasım 2023, 17:20
ÖZEL | Fenerbahçe’ye Fransız duvar! Yıldız isim referans oldu

Süper Lig'e fırtına gibi giren Fenerbahçe 12 maçta 10 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 31 puan ile zirveye oturdu. Ancak Kanarya'da işler yolunda gitmedi ve İsmail Kartal üst üste yaşadığı sakatlıkların sıkıntısını yaşıyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye Fransız duvar! Yıldız isim Mamadou Sakho için referasn oldu

Sezon başında ameliyat olan Luan Peres'ten sonra Serdar Aziz de Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmişti.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye Fransız duvar! Yıldız isim Mamadou Sakho için referasn oldu

Sakatlık belasından kurtulamayan Sarı Lacivertlilerin son kurbanları ise yaz transfer döneminde kadroya katılan Alexander Djiku ve Radrigo Becao oldu. İki yıldızın da sakatlanması ve İsmail Kartal'ın da talebi doğrultusunda ara transfer döneminde öncelikli listesine stoper hamlesini ekledi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye Fransız duvar! Yıldız isim Mamadou Sakho için referasn oldu

Bu doğrultuda Fenerbahçe listesine son olarak Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Mamadou Sakho'yu listesine ekledi

ÖZEL | Fenerbahçe’ye Fransız duvar! Yıldız isim Mamadou Sakho için referasn oldu

2017'DE 28 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Fransız savunma oyuncusu 2013 yılında 19 milyon Euro bedelle Ada'nın yolunu tutmuş Liverpool'da beklentilerin altında kalmasına rağmen 2017 yılında 28 milyon Euro karşılığında Crystal Palace'ın yolunu tutmuştu.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye Fransız duvar! Yıldız isim Mamadou Sakho için referasn oldu

BATSHUAYİ'DEN REFERANS

Michy Batshuayi'nin 2021 yılında Crystal Palaca'da birlikte forma giydiği Sakho, Belçikalı golcüden Fenerbahçe ve İstanbul hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye Fransız duvar! Yıldız isim Mamadou Sakho için referasn oldu

HOCASI İLE FİZİKİ KAVGA!

33 yaşındaki Fransız stoper bu sezona da 2021 yılından bu yana formasını giydiği Montpellier'de başladı. Ancak işler yolunda gitmedi. L'Equipe'te yer alan habere göre, antrenman sırasında Sakho, maruz kaldığı faul sonrasında oyunu durdurmayan teknik direktör Michel Der Zakarian'a kızdı ve soyunma odasınının yolunu tuttu.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye Fransız duvar! Yıldız isim Mamadou Sakho için referasn oldu

Bunun üzerine Der Zakarian antremandan kendi isteğiyle ayrılamayacağını Mamadou Sakho'ya söyledi. Tartışmanın dozajı yükselince 33 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Der Zakarian'ı yakasından tutarak yere düşürdüğü iddia edildi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye Fransız duvar! Yıldız isim Mamadou Sakho için referasn oldu

Bu gelişmelerin ardından Mamadou Sakho'nun sözleşmesi fesih edildi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye Fransız duvar! Yıldız isim Mamadou Sakho için referasn oldu

13 GOL 5 ASİST

Kariyerinde toplam 414 maça çıkan 33 yaşındaki tecrübeli stoper 13 gol atıp 5 asist yaptı. Toplam 38 kez sarı kart gören Sakho 5 kez de direkt kırmızı kart gördü.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye Fransız duvar! Yıldız isim Mamadou Sakho için referasn oldu

Fenerbahçe listesindeki diğer alternatiflerle görüştükten sonra son kararını verecek.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye Fransız duvar! Yıldız isim Mamadou Sakho için referasn oldu
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