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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İspanya'dan! Batshuayi'nin yerine geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Batshuayi ile yolları ayırmayı planlarken, yerini dolduracak ismi İspanya'da buldu. İşte Kanarya'nın transfer hedefi ve görüşmelerdeki son durum...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 14:43 Güncelleme 22 Kasım 2023, 14:43
Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine geliyor

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçına odaklanan Fenerbahçe, yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

Oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan sarı lacivertliler taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

Sezona flaş transferlerle giriş yapan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

Önceliğini forvet hattına veren sarı lacivertli yönetim sürpriz bir ismi gündemine aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

BATSHUAYI'YE BAĞLI!

Formasını Edin Dzeko'ya kaptıran Mitch Batshuayi'nin adı Club Brugge ve Antwerp ile anılıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

Belçikalı yıldızın ayrılık ihtimaline karşı ise alternatif arayışları başladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı lacivertlilere menajerler tarafından İspanya'dan golcü önerildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

Sevilla'da ayrılmak isteyen Rafa Mir Fenerbahçe'ye teklif edildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

İspanyol forvet oyuncusunun düzenli forma giyebilmek için Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

İspanyol forvetin transferi için son söz teknik direktör İsmail Kartal'a bırakıldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

Rafa Mir'in transferi yedek kaldığı için mutsuz olan Batshuayi'nin durumu belirleyecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

Arabistan kulüpleriyle de anılan Belçikalı oyuncuya iyi bir teklif gelmezse sezon sonuna kadar takımda kalacak ve forvet transferi rafa kalkacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

2 GOL KAYDETTİ!

Rafa Mir bu sezon Sevilla formasıyla 10 maçta görev alırken 2 gol katkısı sağladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

Kariyerine Valencia alt yapısında başlayan İspanyol golcü, Wolverhampton, Valencia, Huesca, Nottingham Forest, Las Palmas ve Sevilla formalarını giydi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Rafa Mir'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir

1,91 cm boyundaki forvet oyuncusu sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine Rafa Mir
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