Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İspanya’dan! Batshuayi’nin yerine geliyor

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçına odaklanan Fenerbahçe, yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçına odaklanan Fenerbahçe, yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan sarı lacivertliler taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkacak.
Sezona flaş transferlerle giriş yapan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Önceliğini forvet hattına veren sarı lacivertli yönetim sürpriz bir ismi gündemine aldı.
BATSHUAYI'YE BAĞLI!
Formasını Edin Dzeko'ya kaptıran Mitch Batshuayi'nin adı Club Brugge ve Antwerp ile anılıyor.
Belçikalı yıldızın ayrılık ihtimaline karşı ise alternatif arayışları başladı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı lacivertlilere menajerler tarafından İspanya'dan golcü önerildi.
Sevilla'da ayrılmak isteyen Rafa Mir Fenerbahçe'ye teklif edildi.
İspanyol forvet oyuncusunun düzenli forma giyebilmek için Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edildi.
İspanyol forvetin transferi için son söz teknik direktör İsmail Kartal'a bırakıldı.
Rafa Mir'in transferi yedek kaldığı için mutsuz olan Batshuayi'nin durumu belirleyecek.
Arabistan kulüpleriyle de anılan Belçikalı oyuncuya iyi bir teklif gelmezse sezon sonuna kadar takımda kalacak ve forvet transferi rafa kalkacak.
2 GOL KAYDETTİ!
Rafa Mir bu sezon Sevilla formasıyla 10 maçta görev alırken 2 gol katkısı sağladı.
Kariyerine Valencia alt yapısında başlayan İspanyol golcü, Wolverhampton, Valencia, Huesca, Nottingham Forest, Las Palmas ve Sevilla formalarını giydi.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Rafa Mir'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1,91 cm boyundaki forvet oyuncusu sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor.