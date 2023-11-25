Ndini hamlesi: Galatasaray Leicester City’nin Nijeryalı yıldızı için harekete geçti

Galatasaray devre arası yapacağı transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Ocak ayında orta sahaya kesinlikle transfer yapmayı planlıyor. Adaylardan biri de İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi...

Yaz transfer döneminde de gündeme gelen yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi girişimlerde bulunulacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yönetimle yaptığı görüşmeler sonrası bir karar alındığı da ortaya çıktı. Buna göre form durumu sürekli eleştirilen Ndombele'nin 2-3 maçlık performansı takip edilecek.