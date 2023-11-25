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Ndini hamlesi: Galatasaray Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı için harekete geçti

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki yıldız oyuncu sözleşmesinin son senesinde olduğu için Leicester indirime gidecek. Öte yandan Ndombele'nin performansına göre karar verilecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Kasım 2023 Güncelleme 25 Kasım 2023, 06:59
Ndini hamlesi: Galatasaray Leicester City’nin Nijeryalı yıldızı için harekete geçti

Galatasaray devre arası yapacağı transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Ocak ayında orta sahaya kesinlikle transfer yapmayı planlıyor. Adaylardan biri de İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi...

Yaz transfer döneminde de gündeme gelen yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi girişimlerde bulunulacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yönetimle yaptığı görüşmeler sonrası bir karar alındığı da ortaya çıktı. Buna göre form durumu sürekli eleştirilen Ndombele'nin 2-3 maçlık performansı takip edilecek.

17.6 MİLYON EURO'YA ALDILAR
Eğer formunda bir ilerleme olmazsa Ndidi transferi için girişimler hızlanacak. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 26 yaşındaki ön libero bu sezon 15 karşılaşmada forma giyerken 3 gol, 4 asist üretti. Leicester City'nin yıldızı Ndidi, 53 kez Nijerya Milli Takım formasını giydi. Yıldız oyuncu güçlü fiziği ve top tekniğiyle dikkatleri çekiyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu, 2017 yılında Belçika temsilcisi Genk'ten Leicester City'ye 17.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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