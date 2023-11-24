Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de gözler Fatih Karagümrük maçına çevrildi.
Milli aranın sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de gözler Fatih Karagümrük maçına çevrildi.
3 maçtır galip gelemeyen sarı lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde galip gelmek istiyor.
LİDERLİĞİ GERİ ALDI!
Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sarı lacivertliler Süper Lig liderliğini ezeli rakibine geri vermişti.
Galatasaray'ın Hatayspor'a mağlup olması Fenerbahçe'nin de Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla dönmesiyle birlikte Kanarya liderlik koltuğuna yeniden oturdu.
FRED'İN SON DURUMU MERAK EDİLİYOR
Sezon başında Manchester United'dan transfer edilen 30 yaşındaki yıldız oyuncu performansıyla taraftarın sevgilisi oldu.
İsmail Kartal'ın değişmezi olan tecrübeli oyuncu Fenerbahçe formasıyla 13 maçta görev aldı.
Takımın orta saha yükünü çeken Brezilyalı yıldız 4 asistlik performans sergiledi.
Fred'in sakatlığının ardından Fenerbahçe'de kötü gidişat başladı.
Son 3 maçını kazanamayan Fenerbahçe'de galibiyet serisi sona erdi.
Fatih Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe'de Fred'in son durumu merak ediliyor...
ADANA'YA GÖTÜRÜLMEMİŞTİ
Sarı lacivertliler, Adana Demirspor maçında ağrıları yüzünden Fred'i Adana'ya götürmemişti.
Milli arada bireysel çalışmalarını sürdüren yıldız orta saha oyuncusu yakından takip edildi.
Fenerbahçe teknik heyeti oyuncu tam iyileşmeden oyuncuyu riske atmak istemiyor.
MAÇ GÜNÜNDE KARAR VERİLECEK
Samandıra'ya yakın kaynaklar yıldız oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ancak tek sorunun takımla çalışma ve maç eksikliği olduğunu belirterek "Karagümrük maçına oynayıp oynamayacağına Fred, sağlık ekibi ve İsmail Kartal birlikte karar verecekler.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Fred'in Karagümrük maçında oynama ihtimali yüzde 50 ancak bu maç saatine oyuncu için son karar verilecek.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun maç eksiği de düşünüldüğü için asıl hedefin Sivasspor maçında sahaya sürmek olduğu ifade edildi.