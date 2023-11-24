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Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! İşte son durumu

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan Fred, Pendikspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı. Brezilyalı yıldızın Adana Demirspor maçında riske edilmediği açıklanırken milli ara dönüşü Karagümrük karşısında oynayıp oynamayacağı da merak konusu oldu. İşte Fred'in son durumu...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 10:56 Güncelleme 24 Kasım 2023, 10:56
Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de gözler Fatih Karagümrük maçına çevrildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

3 maçtır galip gelemeyen sarı lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde galip gelmek istiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

LİDERLİĞİ GERİ ALDI!

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sarı lacivertliler Süper Lig liderliğini ezeli rakibine geri vermişti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

Galatasaray'ın Hatayspor'a mağlup olması Fenerbahçe'nin de Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla dönmesiyle birlikte Kanarya liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

FRED'İN SON DURUMU MERAK EDİLİYOR

Sezon başında Manchester United'dan transfer edilen 30 yaşındaki yıldız oyuncu performansıyla taraftarın sevgilisi oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

İsmail Kartal'ın değişmezi olan tecrübeli oyuncu Fenerbahçe formasıyla 13 maçta görev aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

Takımın orta saha yükünü çeken Brezilyalı yıldız 4 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

Fred'in sakatlığının ardından Fenerbahçe'de kötü gidişat başladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

Son 3 maçını kazanamayan Fenerbahçe'de galibiyet serisi sona erdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

Fatih Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe'de Fred'in son durumu merak ediliyor...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

ADANA'YA GÖTÜRÜLMEMİŞTİ

Sarı lacivertliler, Adana Demirspor maçında ağrıları yüzünden Fred'i Adana'ya götürmemişti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

Milli arada bireysel çalışmalarını sürdüren yıldız orta saha oyuncusu yakından takip edildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

Fenerbahçe teknik heyeti oyuncu tam iyileşmeden oyuncuyu riske atmak istemiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

MAÇ GÜNÜNDE KARAR VERİLECEK

Samandıra'ya yakın kaynaklar yıldız oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ancak tek sorunun takımla çalışma ve maç eksikliği olduğunu belirterek "Karagümrük maçına oynayıp oynamayacağına Fred, sağlık ekibi ve İsmail Kartal birlikte karar verecekler.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fred'in Karagümrük maçında oynama ihtimali yüzde 50 ancak bu maç saatine oyuncu için son karar verilecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

Brezilyalı orta saha oyuncusunun maç eksiği de düşünüldüğü için asıl hedefin Sivasspor maçında sahaya sürmek olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu
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