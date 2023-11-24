Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! İşte son durumu

MAÇ GÜNÜNDE KARAR VERİLECEK Samandıra'ya yakın kaynaklar yıldız oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ancak tek sorunun takımla çalışma ve maç eksikliği olduğunu belirterek "Karagümrük maçına oynayıp oynamayacağına Fred, sağlık ekibi ve İsmail Kartal birlikte karar verecekler.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fred'in Karagümrük maçında oynama ihtimali yüzde 50 ancak bu maç saatine oyuncu için son karar verilecek.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun maç eksiği de düşünüldüğü için asıl hedefin Sivasspor maçında sahaya sürmek olduğu ifade edildi.