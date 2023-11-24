Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi

Sezonun 5'inci haftasında İstanbul'da oynanan Fenerbahçe – Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç tarafından beğenilen Boşnak futbolcu için ilk temasın da başkanlar düzeyinde yapıldığı ve devre arasında bir kez daha Akdeniz ekibinin kapısının çalınabileceği öğrenildi.