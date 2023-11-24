PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Kadıköy'deki maçta beğenildi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transfer döneminde takımı daha da güçlendirmeyi hedefleyen sarı lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken o isim, Kadıköy'deki maçın ardından listeye girdi. İşte transferin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 10:49 Güncelleme 24 Kasım 2023, 10:49
Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric

Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric

Kanarya, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde eksik bölgelerini güçlendirerek sezonu zirvede tamamlamak istiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric

Son haftalarda sakatlık sorunuyla boğuşan Fenerbahçe'nin önceliklerinden biri de orta saha transferi...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric

Yaz transfer döneminin son günlerinde 6 numara transferi için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, bu bölgeye takviye gerçekleştirmeden transferi tamamlamıştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric

Devre arası transfer sezonunda orta sahasına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric

Milan'dan Rade Krunic'in transferini tamamlamak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, alternatif isimlere de listesinde yer veriyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric

DARIO SARIC LİSTEYE ALINDI

Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor'un sezon başında satın alma opsiyonuyla Palermo'dan kiraladığı Dario Saric, Fenerbahçe'nin orta sahası için alternatif isimler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric

Sezonun 5'inci haftasında İstanbul'da oynanan Fenerbahçe – Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç tarafından beğenilen Boşnak futbolcu için ilk temasın da başkanlar düzeyinde yapıldığı ve devre arasında bir kez daha Akdeniz ekibinin kapısının çalınabileceği öğrenildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric

Antalyaspor kariyerindeki 3'üncü maçına Fenerbahçe karşısında çıkan Saric, mücadele 3-2 kaybedilmesine karşın ortaya koyduğu performansla özellikle 2 gol atan Adam Buksa ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric

90 dakika sahada kalan Saric, 39 kez topla buluşurken, 28 pasla yüzde 82 başarı oranı sağlayıp 3 top kapma, 4 ikili mücadele galibiyeti ve 1 de uzaklaştırmalık performans ortaya koymuştu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric

Jakub Kaluzinski'nin sakatlanmasının ardından ilk kez Sivasspor mücadelesinde Kırmızı-Beyazlı formayı giyen Saric, o karşılaşmanın ardından 9 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric

832 dakika oyunda kalan başarılı futbolcu, 2 kez de gol sevinci yaşadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Dario Saric'in bonservisini almak Antalyaspor'un elinde…

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric

1.2 milyon Euro ödemesi halinde Saric'in bonservisini alabilecek kırmızı-beyazlıların beklentisi ise 5 milyon Euro civarında elden çıkarmak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Kadıköy’deki maçta beğenildi: Dario Saric
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 49. gün: İşgal ordusu ateşkesi ihlal etti! Hamas’tan yeni takas teklifi
Gizli saklı! Ekrem İmamoğlu Meral Akşener’i telefonla darladı
Türk Telekom
SON DAKİKA