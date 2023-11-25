İngiltere Premier Lig’in devleri yenişemedi! Manchester City: 1 - Liverpool: 1

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta müsabakasında Manchester City, sahasında karşılaştığı Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. Liverpool filelerini havalandıran Erling Haaland, Premier Lig'de 50 gole en erken ulaşan oyuncu oldu.





İngiltere Premier Lig, milli ara dönüşünde dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluğun en büyük iki adayı Manchester City ve Liverpool, ligin 13. haftasında karşı karşıya geldi.