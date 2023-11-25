Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 yabancı yolcu

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, yaklaşık 110 milyon Euro'luk al - sat yaptı.
Buna karşın F.Bahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde averaj farkıyla liderliğini koruyor.
Avrupa'da da son olarak Ludogorets'e kaybeden sarı-lacivertli takım, bu kulvarda da liderliğini koruyor.
Böylelikle teknik direktör İsmail Kartal, namağlup gittiği sezonda son 3 maçında galibiyet alamadı.
62 yaşındaki çalıştırıcı, devre arası için raporunu yönetime iletti.
Yönetim ilk etapta kadro şişkinliğini ve yabancı sayısını azaltmak istiyor.
Çünkü kadro dışılar dahil F.Bahçe'de şu anda 17 yabancı bulunuyor.
Ayrıca bu hamleyle birlikte yeni gelecek oyuncular için kaynak oluşturulacak ve maaş bütçesi hafifletilecek.
A Spor'un haberine göre, teknik direktör İsmail Kartal, gelecek planlarında yer almayan 5 ismin biletini kesti.
İşte o futbolcular ve son durumları...
LUAN PERES
F.Bahçe, sezon başında Avrupa eleme maçlarında sakatlanan Luan Peres'le yollarını ayıracak.
Bu sezon 3 maçta forma giyebilen Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon da sakatlanarak uzun süre forma giyememişti.
Dizinden ameliyat olan 29 yaşındaki futbolcunun sezonu kapattığı iddia edilmişti.
Yabancı kontenjanında yer açmak için Luan Peres'le yolların ayrılabileceği öğrenildi.
F.Bahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Luan Peres'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...
LINCOLN HENRIQUE
Fenerbahçe'de Avrupa listesine yazılmayan Lincoln Henrique, bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi.
25 yaşındaki oyuncunun uzun süren sakatlığının ardından aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor.
Yabancı kontenjanından dolayı Brezilyalı yıldızın fiziksel açıdan hazır hale gelmesi için başka bir takıma kiralanması planlanıyor.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lincoln'ün güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...
JOSHUA KING
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana inişli çıkışlı performans gösteren Joshua King, gelecek planlarında yer almıyor.
Sakatlıklarıyla gündeme gelen Norveçli golcünün ayrılması için kolaylık sağlanacak ve yerine en az bir transfer yapılacak.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldızın güncel piyasa değeri ise 4.1 milyon Euro...
MIHA ZAJC
Sezon başında sözleşmesi uzatılan Miha Zajc, özellikle Fred'in yokluğunda orta sahada daha fazla şans buldu.
Sloven yıldız buna karşın kendisinden istenen performansı sahaya yansıtamadı.
29 yaşındaki oyuncunun takımdan gönderilmesi ve bu bölgeye takviye yapılması planlanıyor.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Sloven orta sahanın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...
RYAN KENT
Sezon başında bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye gelen Ryan Kent, sarı-lacivertlilerde istediği süreyi alamadı.
İngiliz yıldızın daha fazla forma giymek için takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
Bu durumda Kanarya, 27 yaşındaki oyuncuyu başka bir takıma kiralayabilir.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ryan Kent'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...
Fenerbahçe bu hamlelerinde başarılı olursa hem maaş bütçesinde yer açacak hem de yabancı sayısını 12'ye indirerek kontenjanı boşaltmış olacak.