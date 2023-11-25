Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 yabancı yolcu

25 yaşındaki oyuncunun uzun süren sakatlığının ardından aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

Yabancı kontenjanından dolayı Brezilyalı yıldızın fiziksel açıdan hazır hale gelmesi için başka bir takıma kiralanması planlanıyor.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lincoln'ün güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

JOSHUA KING Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana inişli çıkışlı performans gösteren Joshua King, gelecek planlarında yer almıyor.