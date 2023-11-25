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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 5 yabancı yolcu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, gönderilecek oyuncular için de raporunu hazırladı. Buna göre Kanarya'da tam 5 isimle yolların ayrılması planlanıyor. Fenerbahçe böylelikle yabancı sayısını da azaltmış olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 12:12 Güncelleme 25 Kasım 2023, 12:12
Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 yabancı yolcu

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, yaklaşık 110 milyon Euro'luk al - sat yaptı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Sarı-lacivertliler UEFA Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'e de bomba gibi bir başlangıca imza attı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Ligde son 2 maçında 5 puan kaybeden Kanarya, şampiyonluk yarışında yara aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Buna karşın F.Bahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde averaj farkıyla liderliğini koruyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Avrupa'da da son olarak Ludogorets'e kaybeden sarı-lacivertli takım, bu kulvarda da liderliğini koruyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Böylelikle teknik direktör İsmail Kartal, namağlup gittiği sezonda son 3 maçında galibiyet alamadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

62 yaşındaki çalıştırıcı, devre arası için raporunu yönetime iletti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Yönetim ilk etapta kadro şişkinliğini ve yabancı sayısını azaltmak istiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Çünkü kadro dışılar dahil F.Bahçe'de şu anda 17 yabancı bulunuyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Ayrıca bu hamleyle birlikte yeni gelecek oyuncular için kaynak oluşturulacak ve maaş bütçesi hafifletilecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

A Spor'un haberine göre, teknik direktör İsmail Kartal, gelecek planlarında yer almayan 5 ismin biletini kesti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

İşte o futbolcular ve son durumları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

LUAN PERES

F.Bahçe, sezon başında Avrupa eleme maçlarında sakatlanan Luan Peres'le yollarını ayıracak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Bu sezon 3 maçta forma giyebilen Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon da sakatlanarak uzun süre forma giyememişti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Dizinden ameliyat olan 29 yaşındaki futbolcunun sezonu kapattığı iddia edilmişti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Yabancı kontenjanında yer açmak için Luan Peres'le yolların ayrılabileceği öğrenildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

F.Bahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Luan Peres'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

LINCOLN HENRIQUE

Fenerbahçe'de Avrupa listesine yazılmayan Lincoln Henrique, bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

25 yaşındaki oyuncunun uzun süren sakatlığının ardından aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Yabancı kontenjanından dolayı Brezilyalı yıldızın fiziksel açıdan hazır hale gelmesi için başka bir takıma kiralanması planlanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lincoln'ün güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

JOSHUA KING

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana inişli çıkışlı performans gösteren Joshua King, gelecek planlarında yer almıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Sakatlıklarıyla gündeme gelen Norveçli golcünün ayrılması için kolaylık sağlanacak ve yerine en az bir transfer yapılacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldızın güncel piyasa değeri ise 4.1 milyon Euro...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

MIHA ZAJC

Sezon başında sözleşmesi uzatılan Miha Zajc, özellikle Fred'in yokluğunda orta sahada daha fazla şans buldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Sloven yıldız buna karşın kendisinden istenen performansı sahaya yansıtamadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

29 yaşındaki oyuncunun takımdan gönderilmesi ve bu bölgeye takviye yapılması planlanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Sloven orta sahanın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

RYAN KENT

Sezon başında bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye gelen Ryan Kent, sarı-lacivertlilerde istediği süreyi alamadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

İngiliz yıldızın daha fazla forma giymek için takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Bu durumda Kanarya, 27 yaşındaki oyuncuyu başka bir takıma kiralayabilir.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ryan Kent'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden

Fenerbahçe bu hamlelerinde başarılı olursa hem maaş bütçesinde yer açacak hem de yabancı sayısını 12'ye indirerek kontenjanı boşaltmış olacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden
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