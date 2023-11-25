Hedef mutlak zafer: Trabzonspor Sivas maçı öncesinde galibiyete kilitlendi

5 SEZON BOYUNCA KAZANAMADI

Sivasspor'u deplasmanda en son 26 Kasım 2017'de 2-1 yenen Trabzon, son 5 sezonda 3 puan yüzü görmedi. Fırtına, Sivas deplasmanından 2018-19 ve 2021-22 1-1, 2020-21 sezonunda 0-0'lık eşitlikle ayrılırken, 2019-20'de 2-1, 2022-23'te ise 4-1'lik yenilgi yaşamıştı.



DOĞAN'A İNDİRİM

Tahkim Kurulu, Ertuğrul Doğan'ın 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 30 güne indirdi. 210 bin liralık ceza da 142 bin TL'ye düşürüldü. Doğan'ın açıklamaları nedeniyle aldığı 200 bin liralık ceza ise onandı.



-6 DERECEYE RAĞMEN 19.00 İNADI!

Pazartesi günü 20.00'de oynanacak maç öncesi Sivasspor ile Trabzonspor, mücadelenin saatinin değişmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. -6 derecede maç oynamak istemeyen kulüplerin talebi dikkate alındı. Ancak; daha sonra yayıncı kuruluşun da isteğiyle bir anlaşmazlık çıktı. TFF, futbolcuları çok fazla zorlayacak bir hava durumuna rağmen karşılaşmanın aynı saatte oynanması yönünde bir karar verdi.



10 PUAN TOPLADI

Trabzonspor Abdullah Avcı göreve geldikten sonra çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 10 puan elde etti.

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