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Hedef mutlak zafer: Trabzonspor Sivas maçı öncesinde galibiyete kilitlendi

Abdullah Avcı, Sivas maçı öncesi oyuncularından 3 puan sözü aldı. Fırtına, hem karşılaşmayı kazanmak hem de 5 sezondur yenemediği rakibini geçmek istiyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Kasım 2023 Güncelleme 25 Kasım 2023, 07:02
Hedef mutlak zafer: Trabzonspor Sivas maçı öncesinde galibiyete kilitlendi

Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor.

OYUNCULARIYLA KONUŞMA YAPTI
Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, Sivas maçı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Deneyimli hocanın, "Kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Sivas maçını kazanmalıyız. Yakaladığımız havanın devam etmesini istiyorum. Rakibimizi yenememe kabusunı da bitirelim. Sizden 3 puan bekliyorum" dediği, futbolcuların da Avcı'ya galibiyet sözü verdiği öğrenildi.

5 SEZON BOYUNCA KAZANAMADI
Sivasspor'u deplasmanda en son 26 Kasım 2017'de 2-1 yenen Trabzon, son 5 sezonda 3 puan yüzü görmedi. Fırtına, Sivas deplasmanından 2018-19 ve 2021-22 1-1, 2020-21 sezonunda 0-0'lık eşitlikle ayrılırken, 2019-20'de 2-1, 2022-23'te ise 4-1'lik yenilgi yaşamıştı.

DOĞAN'A İNDİRİM
Tahkim Kurulu, Ertuğrul Doğan'ın 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 30 güne indirdi. 210 bin liralık ceza da 142 bin TL'ye düşürüldü. Doğan'ın açıklamaları nedeniyle aldığı 200 bin liralık ceza ise onandı.

-6 DERECEYE RAĞMEN 19.00 İNADI!
Pazartesi günü 20.00'de oynanacak maç öncesi Sivasspor ile Trabzonspor, mücadelenin saatinin değişmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. -6 derecede maç oynamak istemeyen kulüplerin talebi dikkate alındı. Ancak; daha sonra yayıncı kuruluşun da isteğiyle bir anlaşmazlık çıktı. TFF, futbolcuları çok fazla zorlayacak bir hava durumuna rağmen karşılaşmanın aynı saatte oynanması yönünde bir karar verdi.

10 PUAN TOPLADI
Trabzonspor Abdullah Avcı göreve geldikten sonra çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 10 puan elde etti.

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