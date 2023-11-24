Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat!

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Milli aranın sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
3 kulvarda mücadele eden sarı lacivertlilerde bir numaralı gündem ara transfer döneminde yapılacak takviyeler...
İsmail Kartal'ın istediği isimlere yönelen sarı lacivertli yönetim transferde düğmeye bastı.
Devre arası transfer döneminde kadrosunu revize etmeye hazırlanan Fenerbahçe için İtalya'dan bir iddia ortaya atıldı...
Çizme medyasına göre; sarı-lacivertliler, Fiorentina forması giyen Fildişi Sahilli yıldız Christian Kouame ile ilgileniyor.
"Kouame Fenerbahçe'ye gidiyor" başlığı ile verilen haberde şu ifadeler kullandı...
"Milli takımdaki muhteşem performansının ardından Christian Kouame Floransa'ya hem gülümseyerek hem de bazı transfer durumlarıyla dönecek.
Önemli bir Türk kulübü olan Fenerbahçe, onu satın alma konusunda bilgi istedi."
Ryan Kent ile devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin bu boşluğu 25 yaşındaki oyuncuyla doldurmayı planladığı vurgulandı.
1 GOLÜ VAR
2020'de Genoa'dan Fiorentina'ya 15 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kouame, geçen sezonu ise Anderlecht'te geçirmişti.
Bu sezon ise Fiorentina'yla şu ana kadar 13 maça çıkan ve 603 dakika süre alan Fildişili oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
12 milyon Euro piyasa değeri olan Fildişili oyuncunun 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi devam ediyor.
23 defa Fildişi Sahilleri forması giyen Kouame, 3 keza gol sevinci yaşadı.
Fotomaç'ın haberine göre profesyonel kariyerine Prato kulübünde başlayan 25 yaşındaki yıldız Cittadella, Genoa, Anderlecht ve Fiorentina formaları giydi.