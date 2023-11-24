Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat!

Ryan Kent ile devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin bu boşluğu 25 yaşındaki oyuncuyla doldurmayı planladığı vurgulandı.

1 GOLÜ VAR



2020'de Genoa'dan Fiorentina'ya 15 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kouame, geçen sezonu ise Anderlecht'te geçirmişti.

Bu sezon ise Fiorentina'yla şu ana kadar 13 maça çıkan ve 603 dakika süre alan Fildişili oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

12 milyon Euro piyasa değeri olan Fildişili oyuncunun 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi devam ediyor.