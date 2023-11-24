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Fenerbahçe'ye İtalya'dan süper kanat!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında takıma bir kanat forvet takviyesi yapacak olan Kanarya'da gözler İtalya'ya çevrildi. Sarı lacivertliler Fildişili yıldızı listesine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 12:49 Güncelleme 24 Kasım 2023, 12:49
Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat!

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat! Christian Kouame

3 kulvarda mücadele eden sarı lacivertlilerde bir numaralı gündem ara transfer döneminde yapılacak takviyeler...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat! Christian Kouame

İsmail Kartal'ın istediği isimlere yönelen sarı lacivertli yönetim transferde düğmeye bastı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat! Christian Kouame

Devre arası transfer döneminde kadrosunu revize etmeye hazırlanan Fenerbahçe için İtalya'dan bir iddia ortaya atıldı...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat! Christian Kouame

Çizme medyasına göre; sarı-lacivertliler, Fiorentina forması giyen Fildişi Sahilli yıldız Christian Kouame ile ilgileniyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat! Christian Kouame

"Kouame Fenerbahçe'ye gidiyor" başlığı ile verilen haberde şu ifadeler kullandı...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat! Christian Kouame

"Milli takımdaki muhteşem performansının ardından Christian Kouame Floransa'ya hem gülümseyerek hem de bazı transfer durumlarıyla dönecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat! Christian Kouame

Önemli bir Türk kulübü olan Fenerbahçe, onu satın alma konusunda bilgi istedi."

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat! Christian Kouame

Ryan Kent ile devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin bu boşluğu 25 yaşındaki oyuncuyla doldurmayı planladığı vurgulandı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat! Christian Kouame

1 GOLÜ VAR

2020'de Genoa'dan Fiorentina'ya 15 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kouame, geçen sezonu ise Anderlecht'te geçirmişti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat! Christian Kouame

Bu sezon ise Fiorentina'yla şu ana kadar 13 maça çıkan ve 603 dakika süre alan Fildişili oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat! Christian Kouame

12 milyon Euro piyasa değeri olan Fildişili oyuncunun 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi devam ediyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat! Christian Kouame

23 defa Fildişi Sahilleri forması giyen Kouame, 3 keza gol sevinci yaşadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat! Christian Kouame

Fotomaç'ın haberine göre profesyonel kariyerine Prato kulübünde başlayan 25 yaşındaki yıldız Cittadella, Genoa, Anderlecht ve Fiorentina formaları giydi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye İtalya’dan süper kanat! Christian Kouame
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