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Manchester United'ın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! İşte görüşme tarihi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler ocak ayında forvet hattını güçlendirmek isterken gündeme Manchester United'ın yıldızı geldi. Kanarya'nın yıldız isim için İngiliz yöneticilerle görüşeceği tarih de duyuruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 14:46 Güncelleme 24 Kasım 2023, 14:46
Manchester United’ın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Kanarya, Fransız golcüye kancayı taktı.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

BATSHUAYI KRİZİ!

Dzeko'nun arkasında kalan Batshuayi sarı lacivertli yönetime ayrılık mesajını iletti.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

EURO 2024'te Belçika formasıyla görev almak isteyen yıldız oyuncu düzenli forma giymek istiyor.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

Belçika'dan talipleri olan Batshuayi ile yolları ayırma ihtimali bulunan Fenerbahçe, çok kaliteli bir golcü almayı planlıyor.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

MAÇ GÜNÜ MASAYA OTURULACAK

Çalışmalara hız veren Kanarya, Manchester United'ın 27 yaşındaki santrforu Anthony Martial'ı yeniden gündeme aldı.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'la oynayacakları maç için İstanbul'a geldiğinde Manchester United yönetimine teklif sunacak.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

Kanarya, İngiliz kulübünde forma şansı bulamayan Martial'ı öncelikle sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

Martial, sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

30 kez Fransa Milli Takımı'nda forma giyen yıldız oyuncu EURO 2024 öncesi düzenli forma giyebileceği Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

Anthony Martial bu sezon Manchester United formasıyla 15 maçta görev aldı.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

Fransız yıldız 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

15 milyon piyasa değeri olan Martial'ın Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

Anthony Martial, futbola Fransa'nın Lyon takımında başladı. Ardından Monaco'ya transfer oldu.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi

Monaco'nun ardından ise Manchester United'ın yolunu tuttu. 1 yıllığına Sevilla'ya kiralanan yıldız oyuncu yeniden İngiliz kulübüne döndü.

Manchester United’ın yıldızı Anthony Martial Fenerbahçe’ye geliyor! İşte görüşme tarihi
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