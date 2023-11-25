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Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı'dan önemli sözler: Maliyetli futbolcular gidecek

Serdal Adalı, "Takımı bir an önce yukarı taşıyıp gelecek sene başında 85-86 milyon Euro’luk yükü sırtımızdan atmış olacağız. Maliyetli oyuncular gidecek" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Kasım 2023 Güncelleme 25 Kasım 2023, 06:59
Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı’dan önemli sözler: Maliyetli futbolcular gidecek

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı takımın durumu, projeleri ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Adalı, "Transferler kısmında da biliyorsunuz Mehmet Özdilek hoca Sportif Direktör olarak görev yapacak.

Transferlerde de şu anda Mehmet hoca çalışıyor. Mevcut çok iyi bir scout ekibimiz var, oraya eklemelerle scout ekibini daha da güçlendirip, bunun yanında yurt dışında da bir scout ekibi oluşturacağız. İzlediğimiz ve transfer etmek istediğimiz futbolcuları raporlarını her iki taraftan alıp karşılaştırıp hata payını sıfıra çekmek isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER YAPACAĞIZ
Devre arasında şu andaki futbol takımımızın maliyeti 80-85 milyon eurolarda. Bir şekilde bu takımı yukarı çıkaracağız. Devre arasında biz maliyeti olacak futbolcularla yollarımızı ayıracağız. Bu maliyete aldığımız 2-3 oyuncuyla takımı bir an önce yukarı taşıyıp en azından gelecek sene başında 85-86 milyon euroluk yükü sırtımızdan atmış olacağız." dedi.

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