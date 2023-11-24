Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Devre arası yol göründü

Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga, Estoril ve Fenerbahçe formaları giydi.

2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.