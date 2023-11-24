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Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Devre arası yol göründü

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler uzun süre götürdüğü liderliği Galatasaray'a kaptırsa da milli ara öncesi koltuğu devralmayı başardı. Gözünü şampiyonluğa diken Kanarya'da devre arası için sürpriz bir isme talip çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 15:29 Güncelleme 24 Kasım 2023, 15:29
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Devre arası yol göründü

Süper Lig lideri Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldız Crespo için sürpriz talip! Devre arası yol göründü

Sarı-lacivertlilerde, devre arasında yolların ayrılması beklenen isimlerden biri de Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldız Crespo için sürpriz talip! Devre arası yol göründü

27 yaşındaki deneyimli futbolcuya ülkesinin takımlarından Braga talip oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldız Crespo için sürpriz talip! Devre arası yol göründü

Portekiz kulübünün devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldız Crespo için sürpriz talip! Devre arası yol göründü

Sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Crespo bu sezon 11 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 1 asist üretti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldız Crespo için sürpriz talip! Devre arası yol göründü

27 yaşındaki yıldız futbolcu 2021'de Estoril'den 1.5 milyon euro'ya transfer oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldız Crespo için sürpriz talip! Devre arası yol göründü

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldız Crespo için sürpriz talip! Devre arası yol göründü

Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldız Crespo için sürpriz talip! Devre arası yol göründü

Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga, Estoril ve Fenerbahçe formaları giydi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldız Crespo için sürpriz talip! Devre arası yol göründü

2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldız Crespo için sürpriz talip! Devre arası yol göründü

Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldız Crespo için sürpriz talip! Devre arası yol göründü

27 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor ve güncel piyasa değeri 6 milyon euro...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldız Crespo için sürpriz talip! Devre arası yol göründü
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