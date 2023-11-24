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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan özel açıklamalar: Nerde ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz

Trabzonspor taraftarları arasında zirve ile puan farkının 9'a inmesinden sonra dillendirilmeye başlayan şampiyonluk söylemleriyle ilgili olarak başkan Ertuğrul Doğan, “Abdullah Avcı ile sıkıntılı süreçleri şampiyonluk döneminde hep birlikte aştık. Nerede ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz” dedi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Kasım 2023 Güncelleme 24 Kasım 2023, 07:02
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan özel açıklamalar: Nerde ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz

Trabzonspor taraftarları arasında zirve ile puan farkının 9'a inmesinden sonra dillendirilmeye başlayan şampiyonluk söylemleriyle ilgili olarak başkan Ertuğrul Doğan konuştu.

Doğan, geçmişte bunu başaran ekibin bir parçası olduğunu belirterek, "Abdullah Avcı ile çok sıkıntılı süreçleri birlikte aştık ve sonunda şampiyonluğa ulaştık. O yüzden nerede ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Herkes görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

MİNİMUM HATA!
Doğan, "Herkes maddi- manevi üzerine düşeni yaparsa bu sene olmazsa bir sonraki sene şampiyon oluruz" dedi. Doğan, transfer konusunda çok hassas davranacaklarını da vurgulayarak, "Bazı oyuncular Avrupa'daki performansını burada gösteremiyor bazı oyuncular ise Avrupa'da kötü olup burada çok iyi bir performans sergiliyor. Biz elimizden geldiği kadar minimum hatayla bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Trabzonspor takımı bir isyan, mücadele ve hırsın takımıdır. Böyle bir takımın yarışın içerisinde olmaması gibi bir durum söz konusu olamaz" diye konuştu.

BELGESEL YAYINA GİRİYOR
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, şampiyonluk belgeselinin Aralık ayı içerisinde izlenebileceğini söyledi. Trabzonspor kulübünün şampiyonluk belgeseli Aralık ayında dijital platformlar üzerinden yayınlanacak.

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