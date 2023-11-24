Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan özel açıklamalar: Nerde ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz

Doğan, geçmişte bunu başaran ekibin bir parçası olduğunu belirterek, " Abdullah Avcı ile çok sıkıntılı süreçleri birlikte aştık ve sonunda şampiyonluğa ulaştık. O yüzden nerede ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Herkes görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

MİNİMUM HATA!

Doğan, "Herkes maddi- manevi üzerine düşeni yaparsa bu sene olmazsa bir sonraki sene şampiyon oluruz" dedi. Doğan, transfer konusunda çok hassas davranacaklarını da vurgulayarak, "Bazı oyuncular Avrupa'daki performansını burada gösteremiyor bazı oyuncular ise Avrupa'da kötü olup burada çok iyi bir performans sergiliyor. Biz elimizden geldiği kadar minimum hatayla bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Trabzonspor takımı bir isyan, mücadele ve hırsın takımıdır. Böyle bir takımın yarışın içerisinde olmaması gibi bir durum söz konusu olamaz" diye konuştu.