Mario Balotelli İtalya’da kaza yaptı! Hava yastıkları açıldı araç hurdaya döndü

Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN AÇIKLAMA



Öte yandan Adana Demispor'dan İtalyan golcünün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.