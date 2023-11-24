Mario Balotelli İtalya’da kaza yaptı! Hava yastıkları açıldı araç hurdaya döndü

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli Brescia'da trafik kazası geçirdi.
Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli Brescia'da trafik kazası geçirdi.
SENDELEYEREK ÇIKTI
Kullandığı araç hurdaya dönerken yıldız forvet tüm hava yastıklarının patladığı otomobilin yolcu bölmesinden sendeleyerek çıktı.
ALKOL MUAYENESİNE GİRMEYİ REDDETTİ
Polis yetkilisine dayandırılan iddiaya göre alkol muayenesine girmeyi reddeden Balotelli, ambulansla hastaneye götürüldü. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
DİZİNDEN AMELİYAT OLMUŞTU
Adana Demirspor'un İtalyan futbolcusu geçtiğimiz günlerde dizinden ameliyat edilmişti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün İtalya'da dizinden ameliyat edildiği bildirildi.
Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.
ADANA DEMİRSPOR'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Adana Demispor'dan İtalyan golcünün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.