F.Bahçe’de ayrılık! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor'un konuğu oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor'un konuğu oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı dönüşü zorlu Adana Demirspor deplasmanında sahne alan Kanarya, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler müsakabadan 3 puan çıkaramasada rakibi Galatasaray'ın Hatayspor'a 1-0 mağlup olmasından sonra averajla liderlik koltuğunu bırakmadı.
13. hafta maçında evinde Vavacars Fatik Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptğı antremanla devam etti.
Taraftarı önünde mutlak 3 puan almak isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.
Sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Kanarya, sahasında ağırladığı Trabzonspor karşılaşmasından 3-2 mağlup ayrılarak bu görkemli seriyi 20 maça çıkaramamıştı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup olarak Avrupa'da da ilk yenilsini tattı.
Öte yandan devre arası transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde flaş gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor.
İstediği süreyi alamadığı için huzursuzluk çıkaran Michy Batshuayi ile ocak ayında yolların ayrılması planlanıyor.
Sezon başında Nottingham Forest'ın kapısından dönen Belçikalı oyuncu için dün ülkesinden bir iddia ortaya atıldı.
Belçika'da yayın yapan "footnews. be" adlı haber sitesi; Batshuayi'nin ocak ayında Genoa'ya gideceğini duyurdu.
Haberde; İtalyanların, Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bilgisi de yer aldı.
Bu sezon Edin Dzeko'nun da gelişiyle istediği forma şansını bulamayan Mich Batshuayi, son maçlardaki performansıyla eleştiri almıştı.
BATSHUAYİ'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ
Belçikalı yıldız futbolcu Fenerbahçe formasıyla 47 resmi müsabakada görev aldı.
30 yaşındaki futbolcu 24 golle takımına katkı sağladı.