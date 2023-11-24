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F.Bahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler devre arasında takımı güçlendirecek hamleler yapmayı planlarken ayrılıklar da yaşanacak. Belçika basınında bu doğrultuda flaş bir haber yayınlandı. İşte Fenerbahçe'den ayrılacak isim, yeni takımı ve bonservis bedeli...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 11:23 Güncelleme 24 Kasım 2023, 11:23
F.Bahçe’de ayrılık! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor'un konuğu oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı dönüşü zorlu Adana Demirspor deplasmanında sahne alan Kanarya, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Sarı-lacivertliler müsakabadan 3 puan çıkaramasada rakibi Galatasaray'ın Hatayspor'a 1-0 mağlup olmasından sonra averajla liderlik koltuğunu bırakmadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

13. hafta maçında evinde Vavacars Fatik Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptğı antremanla devam etti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Taraftarı önünde mutlak 3 puan almak isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Kanarya, sahasında ağırladığı Trabzonspor karşılaşmasından 3-2 mağlup ayrılarak bu görkemli seriyi 20 maça çıkaramamıştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup olarak Avrupa'da da ilk yenilsini tattı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Öte yandan devre arası transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde flaş gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

İstediği süreyi alamadığı için huzursuzluk çıkaran Michy Batshuayi ile ocak ayında yolların ayrılması planlanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Sezon başında Nottingham Forest'ın kapısından dönen Belçikalı oyuncu için dün ülkesinden bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Belçika'da yayın yapan "footnews. be" adlı haber sitesi; Batshuayi'nin ocak ayında Genoa'ya gideceğini duyurdu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Haberde; İtalyanların, Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bilgisi de yer aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Bu sezon Edin Dzeko'nun da gelişiyle istediği forma şansını bulamayan Mich Batshuayi, son maçlardaki performansıyla eleştiri almıştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

BATSHUAYİ'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

Belçikalı yıldız futbolcu Fenerbahçe formasıyla 47 resmi müsabakada görev aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

30 yaşındaki futbolcu 24 golle takımına katkı sağladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Michy Batshuayi Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli
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