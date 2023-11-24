F.Bahçe’de ayrılık! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

13. hafta maçında evinde Vavacars Fatik Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptğı antremanla devam etti.

Sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Kanarya, sahasında ağırladığı Trabzonspor karşılaşmasından 3-2 mağlup ayrılarak bu görkemli seriyi 20 maça çıkaramamıştı.