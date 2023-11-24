Galatasaray yönetimi Real Madrid’in kancayı taktığı Icardi’nin fiyatını belirledi! İşte Mauro Icardi’nin güncel fiyatı...

Ancelotti'nin aklındaki ilk ismin Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Arjantinli Mauro Icardi olduğu da haberde yer aldı. Real Madrid'in bu transfer için 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtilirken Galatasaray'ın ise yıldız golcüyü satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Real Madrid'in olası teklifini kabul etmeyecek olan Galatasaray yönetiminin Arjantinli yıldızı 25 milyon Euro'dan raha az bir bedele elden çıkarmak istemediği öğrenildi.