Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

Galatasaray yönetimi her ne kadar Icardi'yi satmayı kesinlikle düşünmese de, teklif nedeniyle yıldız futbolcunun kafasının karışmasından endişe ediyordu. Yönetim Icardi'ye konuyla ilgili düşüncesini sordu.

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM" Arjantinli süper star "Galatasaray'da çok mutluyum. Para benim için asla birinci tercih olmadı. Real Madrid dünya çapında ama Galatasaray da çok büyük bir kulüp.

"AYRILMAYI KESİNLİKLE DÜŞÜNMÜYORUM" Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burada yine şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek yöneticileri rahatlattı.

Icardi sezon başında da Arap kulüplerinin astronomik tekliflerini geri çevirerek çok daha az paraya Cimbom'u tercih etmişti.