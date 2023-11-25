SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Mauro Icardi'den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

Galatasaray'da gösterdiği performansla geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, sezon başında bonservisiyle beraber sarı kırmızılılara transfer olmuştu. Arjantinli yıldızın adı Real Madrid ile anılırken, transfer olup olmayacağı ile ilgili açıklama geldi. İşte o sözler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 15:24 Güncelleme 25 Kasım 2023, 15:24
Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

Yarıştığı iki kulvarda da yoluna sonuna kadar devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündem Mauro Icardi...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Arjantinli yıldız, bu sezon da gollerine devam ediyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan 30 yaşındaki forvetle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

İtalyan basını, Real Madrid'in Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası Icardi'nin transfer edilmesini istediği öne sürüldü.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

Real Madrid'in Galatasaray'ın süper golcüsü Mauro Icardi'ye kancayı takması dünya çapında yankı uyandırdı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

İspanyol kulübü devre arasında Cimbom'un kapısını çalıp resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

Galatasaray yönetimi her ne kadar Icardi'yi satmayı kesinlikle düşünmese de, teklif nedeniyle yıldız futbolcunun kafasının karışmasından endişe ediyordu. Yönetim Icardi'ye konuyla ilgili düşüncesini sordu.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"

Arjantinli süper star "Galatasaray'da çok mutluyum. Para benim için asla birinci tercih olmadı. Real Madrid dünya çapında ama Galatasaray da çok büyük bir kulüp.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

"AYRILMAYI KESİNLİKLE DÜŞÜNMÜYORUM"

Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burada yine şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek yöneticileri rahatlattı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

Icardi sezon başında da Arap kulüplerinin astronomik tekliflerini geri çevirerek çok daha az paraya Cimbom'u tercih etmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıktı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

Arjantinli santrfor, 15 gol ve 3 asist kaydederek 18 gole doğrudan etki etti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı’nda önemli açıklamalar
CANLI TAKİP | İsrail soykırımda 50. gün! İlk rehine takası yapıldı: Gazze’de ateşkes Batı Şeria’da saldırı
Orhangazi’de yatırımlar hız kesmeden sürüyor
SON DAKİKA