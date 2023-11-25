Mauro Icardi’den Real Madrid sözleri! Transfer olacak mı?

Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yarıştığı iki kulvarda da yoluna sonuna kadar devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündem Mauro Icardi...
Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Arjantinli yıldız, bu sezon da gollerine devam ediyor.
Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan 30 yaşındaki forvetle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, Real Madrid'in Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.
İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası Icardi'nin transfer edilmesini istediği öne sürüldü.
Real Madrid'in Galatasaray'ın süper golcüsü Mauro Icardi'ye kancayı takması dünya çapında yankı uyandırdı.
İspanyol kulübü devre arasında Cimbom'un kapısını çalıp resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.
Galatasaray yönetimi her ne kadar Icardi'yi satmayı kesinlikle düşünmese de, teklif nedeniyle yıldız futbolcunun kafasının karışmasından endişe ediyordu. Yönetim Icardi'ye konuyla ilgili düşüncesini sordu.
"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"
Arjantinli süper star "Galatasaray'da çok mutluyum. Para benim için asla birinci tercih olmadı. Real Madrid dünya çapında ama Galatasaray da çok büyük bir kulüp.
"AYRILMAYI KESİNLİKLE DÜŞÜNMÜYORUM"
Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burada yine şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek yöneticileri rahatlattı.
Icardi sezon başında da Arap kulüplerinin astronomik tekliflerini geri çevirerek çok daha az paraya Cimbom'u tercih etmişti.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıktı.
Arjantinli santrfor, 15 gol ve 3 asist kaydederek 18 gole doğrudan etki etti.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.