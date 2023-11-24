Beşiktaş sakatlık şokuyla sarsıldı! Eric Bally en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak





TORUNUM BİLE ICARDI HAYRANI

Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı önceki gün bir Youtube kanalına konuk oldu. Adalı, sunucunun "Sokakta Icardi ve Tadic formalı çocuklar var. Beşiktaşlı popülasyonu azalıyor, farkında mısınız?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi: "Geçen gün torunum okuldan geldi, babası kapıyı açınca Mauro Icardi'nin gol sevincini yaptı. Serdal Adalı'nın torunu yaptı bunu, işte bu beni çok üzüyor" ifadelerini kullandı. Serdal Adalı soruya verdiği yanıt sonrası duygusal anlar yaşadı.

TVF'YE YENİ SPONSOR

Türkiye Voleybol Federasyonu, kadın iç giyim markası Suwen arasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsorluğuna ilişkin 3 yıllık anlaşma imzalandı. Törene voleybolcular Elif Şahin ve Kübra Akman da katıldı.



BU MAÇI KAZANACAĞIM

Kick Boks Türkiye ve Uluslararası Altın Eldiven şampiyonu Muhammed Dursun, yarın kıtalar arası ağır siklet ünvan macında Afrikalı Kambo Kazola ile karşılaşacak. Dursun, bu macı kazanacağım" diye konuştu.

JEAN ONANA KİRALANACAK

Beşiktaş'ta istenilen performansın uzağında kalan Jean Onana'nın ocak ayında bir başka takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 23 yaşındaki Kamerunlu ön libero bu sezon 10 kez forma giydi.

SALİH RİSKE EDİLMEYECEK

Beşiktaş'ın Süper Lig'de son oynadığı Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Salih Uçan'ın tedavisi devam ediyor. Yıldız oyuncunun ağrıları azalsa da Samsunspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Salih Uçan bu sezon 18 resmi maçta 2 gol atarken 3 de asiste imza attı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı.