Beşiktaş sakatlık şokuyla sarsıldı! Eric Bally en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş bir sakatlık şoku ile daha sarsıldı. Siyah- Beyazlı kulüp, Eric Bailly'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş bir sakatlık şoku ile daha sarsıldı. Siyah- Beyazlı kulüp, Eric Bailly'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Tedavisine başlanan 29 yaşındaki Fildişi Sahilli defans oyuncusunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu sezon adale, omuz, ayak bileği ve boynundan sakatlıklar yaşayan tecrübeli isim, 8 maç kaçırmıştı. Tecrübeli stoperin ligde 9 Aralık'ta oynanacak- Fenerbahçe maçına yetişmesi bekleniyor. Bailly'nin transferi geçmişte geçirdiği sakatlıklar nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti.
PAŞA PAŞA GİDECEKSİNİZ
Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, "Beşiktaşlar'ın istediği başkanı seçmeye engel oluyorlar. Kimse Beşiktaşlı'ya talimat veremez, Beşiktaşlı özgürdür" dedi. Ahmet Nur Çebi'nin "Sosyal medyadan birisini seçerseniz hata yaparsınız" dediğini hatırlatan Arat, "Halkın takdirine karşı mı geleceksiniz? Burayı siz mi dizayn edeceksiniz? Bizim paraya değil akla, vizyona ihtiyacımız var. İtibar para getirir. Gitmenize 10 gün kalmış, iftiralarla camiayı karıştırmayın. Paşa paşa gideceksiniz" dedi.
TORUNUM BİLE ICARDI HAYRANI
Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı önceki gün bir Youtube kanalına konuk oldu. Adalı, sunucunun "Sokakta Icardi ve Tadic formalı çocuklar var. Beşiktaşlı popülasyonu azalıyor, farkında mısınız?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi: "Geçen gün torunum okuldan geldi, babası kapıyı açınca Mauro Icardi'nin gol sevincini yaptı. Serdal Adalı'nın torunu yaptı bunu, işte bu beni çok üzüyor" ifadelerini kullandı. Serdal Adalı soruya verdiği yanıt sonrası duygusal anlar yaşadı.
TVF'YE YENİ SPONSOR
Türkiye Voleybol Federasyonu, kadın iç giyim markası Suwen arasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsorluğuna ilişkin 3 yıllık anlaşma imzalandı. Törene voleybolcular Elif Şahin ve Kübra Akman da katıldı.
BU MAÇI KAZANACAĞIM
Kick Boks Türkiye ve Uluslararası Altın Eldiven şampiyonu Muhammed Dursun, yarın kıtalar arası ağır siklet ünvan macında Afrikalı Kambo Kazola ile karşılaşacak. Dursun, bu macı kazanacağım" diye konuştu.
JEAN ONANA KİRALANACAK
Beşiktaş'ta istenilen performansın uzağında kalan Jean Onana'nın ocak ayında bir başka takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 23 yaşındaki Kamerunlu ön libero bu sezon 10 kez forma giydi.
SALİH RİSKE EDİLMEYECEK
Beşiktaş'ın Süper Lig'de son oynadığı Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Salih Uçan'ın tedavisi devam ediyor. Yıldız oyuncunun ağrıları azalsa da Samsunspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Salih Uçan bu sezon 18 resmi maçta 2 gol atarken 3 de asiste imza attı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Beşiktaş, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı.
ÇİZME'Yİ AŞAMADIK
THY Euroleague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya konuk oldu. Johnathan Motley'nin 25 sayı 6 ribaund ve 1 asistlik etkili performansına rağmen Fenerbahçe, sahadan 87-79 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 10. maçında 5. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan temsilcimiz, gelecek hafta lider Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Ligdeki 7. galibiyetini alan Virtus Bologna ise Bayern Münih'e konuk olacak. Bologna'da Toko Shengelia 15 sayı, 8 ribaund, 5 asistle takımının yıldızı oldu.
SLISZ TAKIMDA KALACAK!
Trabzon scout ekibi yurt dışında oyuncu izlemelerine devam ederken, daha önce Polonya ile Çekya arasında onanan maçta canlı olarak izlenen Bartosz Slisz için Polonya basınında geniş kapsamlı bir haber yapıldı. Trabzonspor kulübünden bir yetkiliyle görüşen sport. tvp adlı site haberde şu ifadelere yer verdi: "Kulüp olarak bu toplantıda bulunduğumuz doğrudur. Ama sadece bu değil. Şu anda pek çok oyuncuyu izliyoruz. Slisz izlenen isimlerden ancak şu an onunla ilgili bir girişim yapmadık" Haberin devamında ise oyuncunun bu yıl takımında kalacağına vurgu yapıldı.
HAZIR OL TAHA!
Uğurcan Çakır, milli takımın Galler ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyun dışında kalmıştı. Sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama meydana gelen oyuncunun çok ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ancak yine de tedbir amaçlı olarak Sivasspor deplasmanında oynamama ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Bu nedenle Sivasspor ile oynanacak olan maçta kaleyi ikinci kaleci konumundaki Muhammet Taha Tepe'nin koruması bekleniyor.
BARDHI VE TREZEGUET GERİ DÖNDÜ
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Trabzonspor'un antrenmanına milli takımlardan dönen Bardhi ve Trezeguet katıldı. Diğer milli oyuncuların da yarın takıma katılması bekleniyor.
PLAY-OFF KURALARI ÇEKİLDİ
EURO 2024 play-off kuraları dün çekildi. Turnuvaya katılımı kesinleşen 21 takım dışında 3 takım daha Play-off'tan gelecek. Her bir yoldan birer takım Almanya'daki EURO 2024'e katılım sağlayacak. Tek maç usulü oynanacak Play-off'ta yarı final maçları 21 Mart 2023'te, final maçları ise 26 Mart 2023'te oynanacak. A Yolu: Polonya-Estonya, Galler-Finlandiya, B Yolu: Bosna Hersek-Ukrayna, İsrail-İzlanda, C Yolu: Gürcistan- Lüksemburg, Yunanistan- Kazakistan.
FİLEDE BÜYÜK EZİYET
Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin, Kuzeyboru'ya deplasmanda 25-23, 25-20 ve 25-16'lık setler sonucu 3-0 mağlup oldu ve üst üste 5. yenilgisini aldı. Ancak alınan sonuçtan çok Galatasaray'ın maça geliş şekli daha çok konuşuldu. Yönetimin voleybol takımını uçak yerine 7 saat süren otobüs yolculuğu ile Aksaray'a göndermesi sosyal medyada çok tartışıldı. Eğer bu yolculuk için uçak tercih edilseydi takım Nevşehir'den 50 dk süren bir otobüs yolculuğu ile maçın oynanacağı Aksaray'a gelebilecekti. Yönetimin, takımın peş peşe aldığı kötü sonuçlar nedeniyle takımı otobüsle gönderdiği de gelen haberler arasında. Ligde küme düşme hattında bulunan Galatasaray, 10. hafta maçında yarın son sırada bulunan Karayolları ile kritik bir maça çıkacak.
İNGİLTERE'DEN FLAŞ İDDİA
İngiliz basını, Manchester United teknik direktörü Erik Ten Haag'ın sakatlığı süren Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'un Galatasaray maçına yetişememesi durumunda forvet bölgesinde İskoç orta saha Scott McTominay'i oynatacağını öne sürdü. Haberde Hollandalı hocanın Anthony Martial'a fazla güvenmediği detayı da yer aldı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Yazın Filenin Sultanları ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılıların kaptanı İlkin Aydın, müsabaka sonrasında duygusal anlar yaşadı. Alınan üst üste kötü sonuçlara yenisi eklenince milli voleybolcu maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.
NDOMBELE FORMAYI İSTİYOR!
Galatasaray'da fiziksel olarak istenilen seviyeye gelemeyen ve süre almakta zorlanan Tanguy Ndombele'nin milli arayı iyi geçirdiği öğrenildi. Antrenman performansında gözle görülür bir yükseliş bulunan 27 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşlarıyla iletişimi başta olmak üzere Florya'daki genel tutumunda da olumlu anlamda bir değişim yaşandığı ifade ediliyor. Alanya maçı öncesi Okan Buruk'la yaptığı görüşmede forma isteyen tecrübeli futbolcu yarınki maçta süre bulması bekleniyor.
SOL BEK BİLMECESİ
Galatasaray'ın, Leipzig'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı İspanyol sol bek Angelino'nun kontratında 20 maçta oynaması durumunda opsiyonun devreye girmesi ile ilgili bir madde bulunuyor. Şu ana kadar 17 maçta süre bulan 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 3 maç daha oynarsa Galatasaray Leipzig'e bonservis ödemek zorunda kalacak. Bu nedenden dolayı Okan Buruk'un Alanya maçında sol bek tercihi merak ediliyor. Deneyimli hocanın bu mevkide Abdülkerim'i de düşündüğü öğrenildi.
ASLAN'DAN SÜRPRİZ HAMLE
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devre arası takımı güçlendirmek isteyen yönetim bir yandan da gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmak istiyor. Sarı-Kırmızılı takımın scout ekiplerinin bu doğrultuda İsveç ekibi Hammarby'nin U17 takımında forma giyen 16 yaşındaki İsveçli forvet Denis Asprilla Ponc'u yakından takip ettiği öğrenildi. Scout ekibinden gelecek rapora göre yönetim ve teknik heyetin transfere karar vereceği belirtildi. Scout ekibinin Ponce gibi daha birçok genç yıldızı da takip ettiği gelen haberler arasında.
BEKLENENİ VEREMEDİ
Galatasaray'ın 26 yaşındaki İspanyol yıldızı Angelino forma giydiği 17 maçta 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
MANU BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 5. haftasında 29 Kasım çarşamba günü Manchester United'ı konuk edeceği maçın biletleri dün satışa sunuldu. Zorlu mücadelenin bilet fiyatları 4 bin ila 10 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Taraftarların maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
HALKBANK'DAN HARİKA GALİBİYET
HALKBANK Erkek Voleybol Takımı, başarılarına bir yenisini ekleyerek, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında, şampiyonanın favorilerinden Gas Sales Daiko PIANCENZA'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
BAŞKAN GÖKHAN GÖZ KORKUTTU
Bafraspor Başkanı Gökhan Göz, yoğun iş temposu ve strese bağlı kandaki oksijen seviyesinin azalması teşhisiyle özel bir hastaneye kald-ı rıldı. Doktorların 15 gün süreyle yatış verdiği iş insanının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
G.BİRLİĞİ 5'TE 5 PEŞİNDE
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü ile pazartesi günü yapacakları maçı kazanıp yenilmezlik serisini sürdürmek ve devre arasına 5'te 5 yaparak girmek istediklerini söyledi.
HOUSTON BU KEZ KAZANDI
NBA'de Houston Rockets, sahasında Memphis Grizzlies'ı 111-91 mağlup ederek 3 maç aranın ardından kazandı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 11 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle galibiyette pay sahibi oldu.
KANARYA DURMUYOR
Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük ile 26 Kasım Pazar akşamı oynayacağı Trendyol Süper Lig 13. hafta maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Günün tek antrenmanı dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.
CENGİZ GÖREV BEKLİYOR
Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder sakatlığının ardından ekstra idmanlarla hazırlanıyor. Cengiz Ünder'in Karagümrük maçında kulübede olacağı ancak 2. yarıya görev almasının yüksek ihtimal olduğu bildirildi. Ünder, en kısa sürede 11'deki yerini almayı hedefliyor.
FRED&DJIKU YİNE YOK!
Fenerbahçe'nin sakatlık yaşayan 2 oyuncusu Fred ve Alexander Djiku ile ilgili yeni bilgiler geldi. Henüz takımla idmana çıkmayan 2 oyuncu pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giymeyecek. Djiku'nun biraz daha zamana ihtiyacı olduğu Sivas maçında sahada olacağı öğrenildi. Fred'in sakatlığının büyük oranda geçtiği ancak Karagümrük maçında riske edilmeyeceği bildirildi. Sarı-Lacivertli ekipte Karagümrük maçında savunmanın göbeğinde yine Samet Akaydın&Jayden Oosterwolde ikilisinin forma giyeceği ifade edildi. Fenerbahçe'de son 3 hafta içinde yaşanan sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ı oldukça zor durumda bıraktı. Rodrigo Becao'nun ise ligin 2. yarısında forma giyebileceği açıklanmıştı.
ZAJC HIRS KÜPÜ GİBİ
Fenerbahçe'de bu sezon futbol otoritelerinin eleştirilerine uğrayan ve hazır bir görüntü çizmeyen Miha Zajc milli arayı en iyi değerlendiren oyunculardan birisi oldu. Fred'in yokluğunda Karagümrük maçında teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermeyi düşündüğü Sloven merkez orta saha bu maçla birlikte yükselişe geçmeyi hedefliyor.
ALİ KOÇ'A 90 GÜN CEZA
PFDK, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti ve 700 bin TL, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin TL para cezası verdi. İki kulübe 600 biner TL de ceza kesildi.
SARIC İDDİASI
Antalyaspor'un sezon başında satın alma opsiyonuyla Palermo'dan kiraladığı Dario Saric'in adı Fenerbahçe ile anılıyor. Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinde Sarı-Lacivertlilerin Başkanı Ali Koç tarafından beğenilen Boşnak futbolcu için ilk temasın da başkanlar düzeyinde yapıldığı ve devre arasında bir kez daha Akdeniz ekibinin kapısının çalınabileceği öğrenildi. Antalyaspor kariyerindeki 3'üncü maçına Fenerbahçe karşısında çıkan Saric, mücadele 3-2 kaybedilmesine karşın ortaya koyduğu performansla özellikle 2 gol atan Adam Buksa ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Süper Lig'de 10 maça çıkan Saric'in 2 golü bulunuyor.
BRAGA CRESPO'NUN PEŞİNDE
Fenerbahçe'de devre arasında yolların ayrılması beklenen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya ülkesinin takımlarından Braga talip oldu. Portekiz kulübünün devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'le 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Crespo bu sezon 11 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 1 asist üretti. 27 yaşındaki yıldız futbolcu 2021'de Estoril'den 1.5 milyon Euro'ya transfer oldu.
LİDER'İN MAÇI ARDA KARDEŞLER'İN
Süper Lig'in 13'üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Lider F.Bahçe'nin evinde Karagümrük ile oynayacağı maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. G.Saray'ın Alanyaspor ile mücadele edeceği maçta ise Ali Şansalan görev yapacak. Samsun-Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Sivasspor-Trabzon mücadelesini ise Volkan Bayarslan yönetecek.
SHEFFIELD YOLCUSU!
LEEDS United, Rennes ve Glasgow Rangers'la adı anılan Ryan Kent'in Sheffield United'la anlaştığı iddia edildi. İskoç basınına yansıyan haberlere göre; transfer Ocak ayında netleşecek. Sarı-Lacivertliler'e büyük umutlarla transfer olan yıldız oyuncu 14 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.