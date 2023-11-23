Salih Özcan Galatasaray’a mı geliyor? Okan Buruk’tan yönetime transfer mesajı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 'un, başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur ile Florya'da bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Deneyimli teknik adamın yapılan toplantıda devre arasında bir orta saha transferi istediği ve Borussia Dortmund'un yıldız orta sahası Salih Özcan'ın ismini yönetime verdiği ifade edildi.

Buruk'un hem yerli olması , hem de istediği oyuncu profiline uyması nedeniyle milli yıldızı istediği belirtildi. Hocanın talebini dikkate alan yönetimin aralık ayında milli yıldızın menajeriyle temasa geçeceği de gelen haberler arasında. 2022 yılında Köln'den 5 milyon Euro karşılığında Sarı-Siyahlı ekibe katılan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon kulübüyle 11 maça çıktı. Skor katkısında bulunamayan yıldız orta sahanın Alman ekibiyle olan kontratı 2026 yılında sona erecek.