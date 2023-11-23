Galatasaray’ın yeni hedefi belli oldu! Maccabi Haifa forması giyen 19 yaşındaki Anan Khalaili için teklif gönderildi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İsrail basınında yer alan haberde Sarı-Kırmızılı takımın İsrail ekibi Maccabi Haifa'da oynayan Anan Khalaili için resmi teklif yaptığı öne sürüldü.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İsrail basınında yer alan haberde Sarı-Kırmızılı takımın İsrail ekibi Maccabi Haifa'da oynayan Anan Khalaili için resmi teklif yaptığı öne sürüldü.
Maccabi Haifa'nın 19 yaşındaki kanat oyuncusu için gelen teklifi reddettiği belirtildi. Galatasaray'ın görüşmelere devam edeceği belirtilen İsrailli futbolcunun takımıyla 2026 yılına kadar süren bir kontratı bulunuyor.
EKITIKE İDDİASI
PSG ile futbolcu transferi konusunda el sıkışan Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'ın imza attıracağı ilk ismin Hugo Ekitike olduğu iddia edildi
Beşıktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, önceki gün PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile futbolcu transferi, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademisi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı bir işbirliği anlaşması imzaladıklarını belirtmişti. Bu gelişme üzerine Fransız basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Haberde Beşiktaş ile PSG arasında yapılan işbirliğinde ismi açıklanmayan bir oyuncunun transferi konusunda da anlaşmaya varıldığı bildirildi. Anlaşmaya varılan ismin de PSG'nin satış listesine koyduğu Hugo Ekitike olduğu öne sürüldü. Bu sezon 1 maçta şans bulan 21 yaşındaki Fransız oyuncunun kontratı 2027'de bitecek.
İKİ İSME GÜVENİYOR
Kartal'ın teknik patronu Rıza Çalımbay'ın idmanlarda Rebic ve Aboubakar'ın performansından memnun olduğu ve maçlarda bu isimlerin yaratıcılığı ile sonuca gitmeyi düşündüğü belirtildi. Çalımbay'ın iki yıldızı ilk kez Club Brugge maçında deneyeceği ve bu isimlerin hücumdaki etkinliğiyle skor almayı planladığı öğrenildi.
FERDİ'YE YAKIN TAKİP
Fenerbahçe'de ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplayan Ferdi Kadıoğlu Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından paylaşılamıyor. Galler maçına ilk 11'de başlayan yıldız oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusunu İtalyan devi İnter'in izlediği ortaya çıktı. İtalyan medyasındaki haberlere göre; Milan'ın da istediği yıldız oyuncu için İnter'in devrede olduğu vurgulandı. Fenerbahçe ile bu sezon şampiyonluk yaşamadan takımdan ayrılmak istemediğini vurgulayan Ferdi Kadıoğlu için devre arasında resmi ve cazip teklifler gelmesi bekleniyor.
ÜSTESİNDEN GELECEĞIM
Fenerbahçe ve Milli Takım'ın stoperi Samet Akaydın, "Montella'nın oyun sistemini biliyordum, daha yatkın oluyorum. Fenerbahçe'de de bunların üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Bana biraz sabrederlerse takımda da güzel şeyler yapacağım" dedi.
MERT HAKAN GÖRÜŞME ODASINA
Kanarya ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve yönetimin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin bu görüşmede tecrübeli oyuncuya yeni sözleşme teklif edeceği öğrenildi. Mert Hakan teklife sıcak bakıyor.
TÜRKİYE BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI
Sarı-Lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Miguel Crespo, kulüp televizyonuna konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Türkiye, beni çok fazla şaşırttı. Çünkü buraya gelmeden önceki düşüncelerim, şu anki düşüncelerimle çok farklı. İstanbul, gerçekten çok kaliteli bir şehir. Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanların yaklaşımı çok güzel. Türkiye'de bulunmayan insanlar buranın nasıl bir yer olduğunu fark edemez ve bilemezler" dedi. Fenerbahçe taraftarına da seslenen Crespo, "Bizler şampiyon olacağız. Buna gerçekten çok inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz" dedi.
KAYIP ARANIYOR!
2018-2019 sezonunun devre arasında G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, Kanarya'da geçirdiği 4,5 sezonda resmi maçların neredeyse yarısını kaçırdı. Sakatlık, teknik direktör tercihi ve cezası nedeniyle 234 maçın sadece 123'ünde şans bulabilen 33 yaşındaki savunma oyuncusu, 111 karşılaşmada ise forma giymedi. Toplamda 9760 dakika sahada kalan Serdar Aziz, 11 gol ve 5 asist üretti.
YİNE OLSA YİNE SÖYLERİM
F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a "Fırıldak Ali" diyen Tuzlaspor'dan yeni açıklama geldi. Onursal Başkan Fevzi İlhanlı, "Fenerbahçe ile sıkıntımız olamaz. Biz, insanın verdiği sözü yerine getirmeyenine 'fırıldak' diyoruz. Yüzde 30 hakkımız gasp edildi. Sözüne itibar ettik, bu anlamda 'fırıldak' dedik. Yine olsa yine söylerim" dedi.
OLAYLI MAÇTA KAZANAN ARJANTİN
Brezilya ile Arjantin'in karşı karşıya geldiği maç öncesinde tribünde büyük olaylar yaşandı. Brezilya polisi Arjantinli taraftarların bulunduğu bölüme girdi ve taraftarları jopladı. Bunun üzerine kaptan Messi takımı sahadan çekti. Emiliano Martinez'in, Arjantinli taraftarlara jopla saldıran Brezilyalı bir polisin elinden jopunu almaya çalışması esnasında kaydedilen görüntü ise ikonik bir an olarak tarihe geçti. 27 dakika geç başlayan maçı Arjantin 1-0 kazandı.
RODRYGO'DAN MESSİ'YE: KORKAKLAR!
Messi ile Brezilyalı Rodrygo arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Rodrygo, "Niye soyunma odasına gittiniz? Korkaklar" ifadesini kullanırken, Messi ise "Biz Dünya Şampiyonuyuz. Neden korkalım? Ağzından çıkan kelimelere dikkat et" yanıtını verdi.
CELTİC'E FİLİSTİN CEZASI
UEFA İskoç ekibi Celtic'e Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta bayrak açarak Filistin'e destek olması sebebiyle 17 bin 500 Euro ceza uyguladı. Celtic taraftarları, "Yalnız değilsin Filistin" pankartı da açmıştı.
GALATASARAY ÜYELİĞİ YOK
Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, başkanları Faruk Koca'nın Galatasaray üyesi olduğu iddiasını yalanladı. Ayrıca Aytekin, "Morutan transferinin sürekli dillendirilmesi rahatsızlık verici" dedi.
ECZACIBAŞI SET VERMEDİ
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti. Günün diğer maçında Galatasaray Daikin deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-0 yenildi.