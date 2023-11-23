Galatasaray’ın yeni hedefi belli oldu! Maccabi Haifa forması giyen 19 yaşındaki Anan Khalaili için teklif gönderildi





OLAYLI MAÇTA KAZANAN ARJANTİN

Brezilya ile Arjantin'in karşı karşıya geldiği maç öncesinde tribünde büyük olaylar yaşandı. Brezilya polisi Arjantinli taraftarların bulunduğu bölüme girdi ve taraftarları jopladı. Bunun üzerine kaptan Messi takımı sahadan çekti. Emiliano Martinez'in, Arjantinli taraftarlara jopla saldıran Brezilyalı bir polisin elinden jopunu almaya çalışması esnasında kaydedilen görüntü ise ikonik bir an olarak tarihe geçti. 27 dakika geç başlayan maçı Arjantin 1-0 kazandı.

RODRYGO'DAN MESSİ'YE: KORKAKLAR!

Messi ile Brezilyalı Rodrygo arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Rodrygo, "Niye soyunma odasına gittiniz? Korkaklar" ifadesini kullanırken, Messi ise "Biz Dünya Şampiyonuyuz. Neden korkalım? Ağzından çıkan kelimelere dikkat et" yanıtını verdi.

CELTİC'E FİLİSTİN CEZASI

UEFA İskoç ekibi Celtic'e Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta bayrak açarak Filistin'e destek olması sebebiyle 17 bin 500 Euro ceza uyguladı. Celtic taraftarları, "Yalnız değilsin Filistin" pankartı da açmıştı.

GALATASARAY ÜYELİĞİ YOK

Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, başkanları Faruk Koca'nın Galatasaray üyesi olduğu iddiasını yalanladı. Ayrıca Aytekin, "Morutan transferinin sürekli dillendirilmesi rahatsızlık verici" dedi.



ECZACIBAŞI SET VERMEDİ

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti. Günün diğer maçında Galatasaray Daikin deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-0 yenildi.