Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Millilere tebrik telefonu! "Tüm arkadaşları gözlerinden öpüyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonu aracılığıyla önce Vincenzo Montella ile görüşen Erdoğan, daha sonra futbolcuları kutladı. Erdoğan, "Tüm arkadaşları gözlerinden öpüyorum.

Yönetimi de ayrıca kutluyorum. Almanya'da kendi sahamızda gibi oynayacağız" dedi. Maçta sakatlanıp oyundan çıkan kaleci Uğurcan Çakır ile de konuşan Başkan Erdoğan, "Allah şifalar versin" diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Erdoğan, A Milli Takım'ın penaltıdan beraberlik golünü atan Yusuf Yazıcı için de "Gayet güzel bir şekilde köşeye topu bıraktı" dedi.