Redondo kapışması: Fenerbahçe Arjantinli ön libero için devlerle kapışıyor

Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımın ihtiyacı olan bölgelerine takviye yapmak için yoğun bir çalışma yürüten Fenerbahçe ile ilgili olarak önemli bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında çıkan habere göre Argentinos Juniors takımında forma giyen ve aynı zamanda Real Madrid'in eski yıldızı Fernando Redondo 'nun oğlu olan Federico Redondo için Fenerbahçe 'nin devreye girdiği ve Avrupa'nın önemli kulüpleri ile rekabet halinde olduğu ifade edildi.

Ön libero mevkinde forma giyen Federico Redondo için Roma'nın ısrarcı olduğu ancak Lille, Bayer Leverkusen ve Fenerbahçe'nin de bu transfer için yarışa girdiği bildirildi. Redondo'nun kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erse de oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği bildirildi.

20 yaşında ve 1.88 boyunda olan Redondo'nun güncel piyese değeri 8 milyon Euro. Orta sahaya kaliteli bir takviye peşinde olan Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncu için ne kadarlık bir teklif sunduğu ise haberde yer almadı. Redondo 2 kez Arjantin U21 takımının da formasını giydi.