Muslera takımda kalacak mı? Fedakarlık yapmıştı

Performansı kadar profesyonelliği ile Türk futbolunda taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Fernando Muslera, adını Galatasaray'ın tarihine de yazdırmış durumda.
Performansı kadar profesyonelliği ile Türk futbolunda taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Fernando Muslera, adını Galatasaray'ın tarihine de yazdırmış durumda.
Kasımpaşa maçında dirseği çıkan file bekçisi, buna rağmen mucizevi şekilde takım için büyük önem taşıyan deplasmandaki Bayern Münih maçına yetişti.
37 yaşındaki eldiven, Hatayspor karşısında da görevinin başındaydı.
Fedakârlıktan kaçmayan Uruguaylı 1 numara, Alanyaspor karşılaşmasında 479. kez Galatasaray kalesini koruyacak.
Ayrıca sarı-kırmızılı formayı 479 kez giymiş Sabri Sarıoğlu'nu yakalayacak.
Muslera, Manchester United sınavı ile Galatasaray'da en çok oynamış 4. isim olacak.
Muslera, eski takım arkadaşı 'Sabri Reis'i geçmeye hazırlanıyor.
Ayrıca Bülent Korkmaz 588 maçla zirvede.
Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli 1 numarayla yola devam etmeyi düşünüyor.
Muslera, formunu koruması halinde devre arasında 1+1 yıllık yeni sözleşmeyi kapacak.