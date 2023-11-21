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Muslera takımda kalacak mı? Fedakarlık yapmıştı

Süper Lig'de 12 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Fernando Muslera için yönetim flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 15:21 Güncelleme 21 Kasım 2023, 15:21
Muslera takımda kalacak mı? Fedakarlık yapmıştı

Performansı kadar profesyonelliği ile Türk futbolunda taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Fernando Muslera, adını Galatasaray'ın tarihine de yazdırmış durumda.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Muslera takımda kalacak mı? Flaş gelişme

Kasımpaşa maçında dirseği çıkan file bekçisi, buna rağmen mucizevi şekilde takım için büyük önem taşıyan deplasmandaki Bayern Münih maçına yetişti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Muslera takımda kalacak mı? Flaş gelişme

37 yaşındaki eldiven, Hatayspor karşısında da görevinin başındaydı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Muslera takımda kalacak mı? Flaş gelişme

Fedakârlıktan kaçmayan Uruguaylı 1 numara, Alanyaspor karşılaşmasında 479. kez Galatasaray kalesini koruyacak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Muslera takımda kalacak mı? Flaş gelişme

Ayrıca sarı-kırmızılı formayı 479 kez giymiş Sabri Sarıoğlu'nu yakalayacak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Muslera takımda kalacak mı? Flaş gelişme

Muslera, Manchester United sınavı ile Galatasaray'da en çok oynamış 4. isim olacak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Muslera takımda kalacak mı? Flaş gelişme

Muslera, eski takım arkadaşı 'Sabri Reis'i geçmeye hazırlanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Muslera takımda kalacak mı? Flaş gelişme

Ayrıca Bülent Korkmaz 588 maçla zirvede.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Muslera takımda kalacak mı? Flaş gelişme

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli 1 numarayla yola devam etmeyi düşünüyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Muslera takımda kalacak mı? Flaş gelişme

Muslera, formunu koruması halinde devre arasında 1+1 yıllık yeni sözleşmeyi kapacak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Muslera takımda kalacak mı? Flaş gelişme
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