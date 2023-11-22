PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'a İtalya'dan 2 yıldız birden!

Galatasaray'da devre arası büyük bir transfer operasyonu gündemde. Sarı-kırmızılılarda buna göre tüm öncelikle sol bek ve orta sahaya verilecek. Başkan Vekili Erden Timur, sezonun ikinci yarısı için İtalya çıkarmasına hazırlanıyor. İşte Timur'un listesinde yer alan yıldız isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 17:41 Güncelleme 22 Kasım 2023, 17:41
Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

Galatasaray devre arasında önceliği sol bek transferine verecek. Uzun zamandır sol bek problemi yaşayan Cimbom, satın alma opsiyonu ile birlikte Leipzig'den kiralanan Angelino'dan istediği verimi alamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

O bölgede alternatif olarak kullanılan Kazımcan Karataş'ın da etkisiz futbolu ve yaptığı kritik hatalar sebebiyle devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım rotasını İtalya'ya çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

SOL BEKE İTALYAN
Galatasaray, İtalya Seri A ekibi Roma'dan Leonardo Spinazzola'yı gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

MESAİ BAŞLIYOR
30 yaşındaki futbolcunun, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İtalyan basını, Spinazzola'nın, kulübünden yeni sözleşme teklifi beklediğini ve bu teklifin gelmemesi halinde takımdan ayrılabileceğini dile getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

Bu gelişme üzerine sarıkırmızılıların 24 kez Milli Takım forması giyen, sol ve sağ bekte görev yapabilen Leonardo Spinazzola'yı listesine eklediği ve transferde şartları zorlayacağı iddia ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

Başkan Vekili Erden Timur'un önümüzdeki günlerde İtalya'ya çıkartma yapması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

Spinazzola Juventus ile İtalya ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Roma ile Konferans Ligi kupasını kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

2021'de ise İtalya ile Avrupa Şampiyonluğuna ortak oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

TAM BIR JOKER
Defansın solunda ve kanatta forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu ayrıca sağ bek, merkez orta saha olarak oynayabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

İtalyan yıldız özellikle fizik gücüyle dikkat çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

Kariyeri boyunca 336 maça çıkan oyuncu, 21 gol atarken 34 de asisti bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

ROMA 29.5 MİLYON EURO ÖDEDİ
Kariyeri boyunca birçok takımda forma giymesine karşın Leonardo Spinazzola, hiç İtalya dışına çıkmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

30 yaşındaki futbolcu, Juventus, Empoli, Virtus Lanciano, Siena, Atalanta, Vicenza, Perugia'da forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

Son olarak 1 Temmuz 2019'da Juventus'tan Roma'ya transfer oldu. Roma bu transfer için tam 29.5 milyon euro ödedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

İtalyan futbolcu Roma formasıyla 126 resmi müsabakaya çıktı. Bu maçlarda ise takımı adına 7 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

ORTA SAHAYA MAESTRO: SENSI İÇİN NABIZ YOKLANACAK

Inter ile bu sezon 2 resmi maça çıkan Sensi için devre arasında teklif yapılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

28 yaşındaki oyuncu Inter'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

Sensi'nin Inter ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

Sensi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

Yıldız futbolcu İtalya Milli Takımıyla 9 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

Sensi bu maçlarda 3 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

Sensi'nin 6 ve 8 numarada oynayabilmesi Okan Buruk'un ilk tercihi olması konusunda önemli yer sahibi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde ’Filistin’ çağrısı: İki devletli çözüm için inisiyatif alın | Türkiye garantörlüğe hazır
İYİ Parti’de iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır’dan Akşener’e rest: Rezil kepaze edeceğim! İYİ Parti soruşturma başlattı
Geçmişten günümüze İsrail-Filistin arasındaki esir takasları! Hamas’ın kurucu ismi Şeyh Ahmed Yasin detayı dikkat çekti
SON DAKİKA