Galatasaray’a İtalya’dan 2 yıldız birden!

Galatasaray devre arasında önceliği sol bek transferine verecek. Uzun zamandır sol bek problemi yaşayan Cimbom, satın alma opsiyonu ile birlikte Leipzig'den kiralanan Angelino'dan istediği verimi alamadı.
Galatasaray devre arasında önceliği sol bek transferine verecek. Uzun zamandır sol bek problemi yaşayan Cimbom, satın alma opsiyonu ile birlikte Leipzig'den kiralanan Angelino'dan istediği verimi alamadı.
O bölgede alternatif olarak kullanılan Kazımcan Karataş'ın da etkisiz futbolu ve yaptığı kritik hatalar sebebiyle devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım rotasını İtalya'ya çevirdi.
SOL BEKE İTALYAN
Galatasaray, İtalya Seri A ekibi Roma'dan Leonardo Spinazzola'yı gündemine aldı.
MESAİ BAŞLIYOR
30 yaşındaki futbolcunun, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İtalyan basını, Spinazzola'nın, kulübünden yeni sözleşme teklifi beklediğini ve bu teklifin gelmemesi halinde takımdan ayrılabileceğini dile getirdi.
Bu gelişme üzerine sarıkırmızılıların 24 kez Milli Takım forması giyen, sol ve sağ bekte görev yapabilen Leonardo Spinazzola'yı listesine eklediği ve transferde şartları zorlayacağı iddia ediliyor.
Başkan Vekili Erden Timur'un önümüzdeki günlerde İtalya'ya çıkartma yapması bekleniyor.
Spinazzola Juventus ile İtalya ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Roma ile Konferans Ligi kupasını kazandı.
2021'de ise İtalya ile Avrupa Şampiyonluğuna ortak oldu.
TAM BIR JOKER
Defansın solunda ve kanatta forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu ayrıca sağ bek, merkez orta saha olarak oynayabiliyor.
İtalyan yıldız özellikle fizik gücüyle dikkat çekiyor.
Kariyeri boyunca 336 maça çıkan oyuncu, 21 gol atarken 34 de asisti bulunuyor.
ROMA 29.5 MİLYON EURO ÖDEDİ
Kariyeri boyunca birçok takımda forma giymesine karşın Leonardo Spinazzola, hiç İtalya dışına çıkmadı.
30 yaşındaki futbolcu, Juventus, Empoli, Virtus Lanciano, Siena, Atalanta, Vicenza, Perugia'da forma giydi.
Son olarak 1 Temmuz 2019'da Juventus'tan Roma'ya transfer oldu. Roma bu transfer için tam 29.5 milyon euro ödedi.
İtalyan futbolcu Roma formasıyla 126 resmi müsabakaya çıktı. Bu maçlarda ise takımı adına 7 gol kaydetti.
ORTA SAHAYA MAESTRO: SENSI İÇİN NABIZ YOKLANACAK
Inter ile bu sezon 2 resmi maça çıkan Sensi için devre arasında teklif yapılacak.
28 yaşındaki oyuncu Inter'den ayrılmaya sıcak bakıyor.
Sensi'nin Inter ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.
Sensi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
Yıldız futbolcu İtalya Milli Takımıyla 9 karşılaşmada görev aldı.
Sensi bu maçlarda 3 gol kaydetti.
Sensi'nin 6 ve 8 numarada oynayabilmesi Okan Buruk'un ilk tercihi olması konusunda önemli yer sahibi.