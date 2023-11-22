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Fenerbahçe'de ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdesi yolcu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler ocak ayı transfer döneminde bir stoper ve kanat transferi gerçekleştirmek isterken flaş da bir ayrılık yaşanabilir. İsmail Kartal'ın gözdesi olan o isimle yolların ayırlmasına karar verildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 13:35 Güncelleme 22 Kasım 2023, 14:44
Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi yolcu

Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

Sezon başında kadrosunu büyük ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, takıma kazandırdığı yıldızlarla büyük ses getirdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

Kanarya başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere çok sayıda yıldız ismi renklerine bağladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk 19 maçını kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

Ligde ilk 10 maçını kazanarak rekor kıran sarı-lacivertliler, 11. haftada sahasında oynadığı Trabzonspor maçını kaybederek bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

Bordo-mavililerle oynadığı maçın ardından UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı Ludogorets karşılaşmasından da yenilgiyle ayrılan Kanarya, 12. haftadaysa Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

Son 3 maçından galibiyet çıkaramamasına rağmen hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde lider konumda bulunan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

Başta stoper ve orta saha olmak üzere birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

Kanarya'da takıma kazandırılacak isimlerle birlikte birçok ayrılık da yaşanacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yolda...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

ZAJC GİTTİ GİDİYOR

Beklentileri karşılayamayan Miha Zajc için çanlar çalıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla görev verdiği yıldız oyuncu, kendini toplayamadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

Zajc devre arasına kadar performansını yükseltemezse yollar ayrılacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

Sloven futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi Miha Zajc yolcu
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