Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi yolcu

Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezon başında kadrosunu büyük ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, takıma kazandırdığı yıldızlarla büyük ses getirdi.
Kanarya başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere çok sayıda yıldız ismi renklerine bağladı.
Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk 19 maçını kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı.
Ligde ilk 10 maçını kazanarak rekor kıran sarı-lacivertliler, 11. haftada sahasında oynadığı Trabzonspor maçını kaybederek bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
Bordo-mavililerle oynadığı maçın ardından UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı Ludogorets karşılaşmasından da yenilgiyle ayrılan Kanarya, 12. haftadaysa Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.
Son 3 maçından galibiyet çıkaramamasına rağmen hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde lider konumda bulunan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Başta stoper ve orta saha olmak üzere birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Kanarya'da takıma kazandırılacak isimlerle birlikte birçok ayrılık da yaşanacak.
Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yolda...
ZAJC GİTTİ GİDİYOR
Beklentileri karşılayamayan Miha Zajc için çanlar çalıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla görev verdiği yıldız oyuncu, kendini toplayamadı.
Zajc devre arasına kadar performansını yükseltemezse yollar ayrılacak.
Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı.
Sloven futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.
Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.