Fenerbahçe’de ayrılık! İsmail Kartal’ın gözdesi yolcu

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk 19 maçını kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı.

Ligde ilk 10 maçını kazanarak rekor kıran sarı-lacivertliler, 11. haftada sahasında oynadığı Trabzonspor maçını kaybederek bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Bordo-mavililerle oynadığı maçın ardından UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı Ludogorets karşılaşmasından da yenilgiyle ayrılan Kanarya, 12. haftadaysa Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Son 3 maçından galibiyet çıkaramamasına rağmen hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde lider konumda bulunan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.