Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

OYNAMAK İSTİYOR

Donny van de Beek, Hollanda Milli Takımı ile büyük turnuvalarda boy göstermek için düzenli forma şansı bulacağı bir kulübe transfer olmayı hedefliyor.





26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Bonservis bedeli ise 15 milyon euro. Ancak United oyuncusunu sahaya sürmediği için bu rakamın çok daha altına satabilecekleri konuşuluyor.





Aslan'ın transfer sihirbazı Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da bu konuda tam bir uzman. Hedef düşük bedelle renklere bağlamak.