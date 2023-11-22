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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Manchester United'ın yıldızı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılılar, ocak ayında takımı daha da güçlendirmek için kolları sıvadı. Aslan bu doğrultuda Manchester United'ın yıldızını gündemine aldı. Görüşme, haftaya İstanbul'da gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 11:53 Güncelleme 22 Kasım 2023, 11:53
Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılılar ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

Ndombele'den istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, çareyi transferde buldu.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Cimbom, eksik bölgeleri tamamlamak için düğmeye bastı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

Torreira'nın yerine takviye planlayan Aslan, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

Galatasaray'ın hedefinde İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Donny van de Beek var.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

Manchester United'da hem sakatlığı hem de formsuzluğu sebebiyle aradığı süreleri bulamayan Hollandalı futbolcu için İstanbul'da bir temas kurulacak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

Manchester United, Şampiyonlar Ligi maçı için 29 Kasım'da İstanbul'a gelecek.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

Bu mücadele öncesinde iki tarafın yöneticileri arasında 26 yaşındaki yıldız futbolcu için İstanbul'da pazarlık masası kurulacak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

OYNAMAK İSTİYOR
Donny van de Beek, Hollanda Milli Takımı ile büyük turnuvalarda boy göstermek için düzenli forma şansı bulacağı bir kulübe transfer olmayı hedefliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

Bonservis bedeli ise 15 milyon euro. Ancak United oyuncusunu sahaya sürmediği için bu rakamın çok daha altına satabilecekleri konuşuluyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

Aslan'ın transfer sihirbazı Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da bu konuda tam bir uzman. Hedef düşük bedelle renklere bağlamak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

Ajax altyapısından yetişen van de Beek, 2016 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

4 sene de Ajax'ın A takımında görev alan Hollandalı oyuncu, 2020 yılında 39 milyon euro bonservisle Manchester United'a transfer oldu.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

Ocak 2022'de Everton'a kiralanan van de Beek, 6 ay sonra ManU'ya geri döndü.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor

Kariyerinde 327 maça çıkan başarılı orta saha, 69 gol ve 57 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan dev transfer hamlesi! Manchester United’ın yıldızı geliyor
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