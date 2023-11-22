Enis Destan’a yeni teklif: Trabzonspor’un planı belli oldu

JESUS ÜÇLÜYÜ UNUTTU

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus yeni sezonla birlikte astronomik bir ücret karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımının başına geçmişti. Sarı-Lacivertli kulübü çalıştırdığı dönemde çok eleştirilen üçlü savunmayı takımına monte eden Jesus, Al Hilal ile çıktığı 19 resmi maçta bir kez bile takımını üçlü savunma ile oynatmadı. Özellikle zorluk derecesi yüksek maçların tamamına yakınında Fenerbahçe'yi üçlü savunma ile sahaya süren Jesus, bu maçlarda istenilen sonuçları alamamış ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

FENERBAHÇE'DEN MARCAO'YA VETO

İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen ve daha önce Galatasaray'da da oynayan Brezilyalı stoper Marcao menajerler tarafından Fenerbahçe'ye teklif teklif edilmişti. Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Sarı-Lacivertli kurmaylar bu öneriyi kabul etmediler. Marcao'nun kilo fazlasının olduğu da ifade ediliyor.



KARTAL'DA RASHICA ŞOKU

Beşiktaş, Onana, Yakup Arda ve Milot Rashica'nın sakatlandığını duyurdu. Adale sakatlıkları yaşayan üç ismin de sahalardan 2 hafta uzak kalması bekleniyor.



ARAT'TAN ÖNEMLİ ANLAŞMA

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, PSG ile işbirliği anlaşmasını yaptığını duyurdu. Arat, "Bugün Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelerek, "Beşiktaş ve PSG arasında futbolcu transferi için prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, futbol akademisi ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor" dedi.



GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligdeki çıkışlarının devam edeceğini söyledi. Uçar, "Zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız. Daha gidecek çok yolumuz var. Başarı için çabalayacağız" diye konuştu.



TARİHİN EN İYİSİ MESSİ

Arsenal'i çalıştıran Mikel Arteta, Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında konuştu. Arteta, "Bana göre futbol tarihinin en iyi oyuncusu Messi'dir. Onun sahada yaptıklarını yapanı henüz görmedim" dedi.



CİMBOM ZORLU SINAVDA

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı bugün CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın AOP Kifisias ekibiyle kozlarını paylaşacak. Atina'daki mücadele saat 20.00'de başlayacak