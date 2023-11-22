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Enis Destan'a yeni teklif: Trabzonspor'un planı belli oldu

Trabzonspor bu sezon iki gol atan Enis Destan’ın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor. İşte sizler için derlediğimiz 22 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Kasım 2023 Güncelleme 22 Kasım 2023, 07:03
Enis Destan’a yeni teklif: Trabzonspor’un planı belli oldu

Trabzon'da geçtiğimiz sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan ve Polonya'ya kiralık olarak giden Enis Destan bu sezon ise takımın önemli parçalarından birisi haline geldi.

Sezon başında eski teknik direktör Nenad Bjelica ile birlikte çıkışa geçen genç golcü, Abdullah Avcı ile de formunu yükseltti. Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet konumuna yükselen ve birçok maçta oyuna sonradan giren Enis Destan iki de gol atmayı başardı. Trabzonspor yönetim kurulunun da kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun sözleşmesini toplamda 4 yıl uzatmayı düşünüyor.



ORSIC STARTI VERDİ
Fırtına'da sezon öncesi çapraz bağlarını koparan Mislav Orsic, yaklaşık 4 ay sonra, ilk kez topla çalışmalara başladı. 29 Kasım tarihinde Trabzon'a gelecek olan Hırvat yıldızın sezonun ikinci yarısında takıma katılması bekleniyor.

GRONBAEK'E YAKIN TAKİP
Ocak'ta orta sahaya takviye yapmayı planlayan G.Saray, rotasını Danimarka'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Bodo-Glimt forması giyen Albert Gronbaek'i yakın takibe aldı. Merkez orta saha dışında sağ ve sol kanatta oynayabilecek bir teknik ve hıza sahip 22 yaşındaki futbolcunun başka taliplerinin de olduğu öğrenildi. Danimarkalılar, Gronbaek'e Fransa'dan Lille'nin yanı sıra İngiltere'den Leicester City ile MLS'ten Charlotte'un da yakından ilgi gösterdiğini iddia etti. 7.5 milyon Euro değeri olan futbolcunun kontratı 2027'de bitecek.



ZANIOLO İTALYA YOLCUSU
İngiliz ve İtalyan basını, G.Saray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun Premier Lig macerasının bitmek üzere olduğunu yazdı. Zaniolo'ya Fiorentina ve Bologna'nın talip olduğu vurgulandı. Bu sezon 14 maçta gol atamayan oyuncunun Cimbom ile konratı 2027'de bitecek.

FENERBAHÇE ALAGÖZ'ÜN KONUĞU ACS SEPSI SIC
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 6. haftasında yarın Romanya'nın ACS Sepsi SIC takımını ağırlayacak. Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Grubunda oynadığı 5 maçı da kazanan Sarı-Lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip ise henüz galibiyetle tanışamadı.

REEDER SAMSUNPOR'A 2.08'LİK ABD'Lİ PIVOT
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Reeder Samsunspor, ABD'li oyuncu Michale Kyser ile anlaştı. Kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya Süper Ligi takımlarından Bilbao Basket'te forma giyen 1991 doğumlu 2,08 metre boyundaki Michale Kyser'in sezon sonuna kadar Samsunspor için oynayacağı bildirildi.



FIRAT TULGAYOĞLU AMELİYAT OLDU
MKE Ankaragücü ile oynanan TSYD Ankara Kupası maçında sol ayak bileği kırılan Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Fırat Tulgayoğlu, ameliyat edildi. Genç oyuncunun 4-6 ay kadar süre ile yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK ONUR
Sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 30 milyon Euro bedelle Real Madrid'in yolu tutan Arda Güler, Globe Futbol Ödülleri 2023'ün Yükselen Oyuncusu Ödülü'ne aday gösterildi. 18 yaşındaki genç futbolcu sakatlıklar sebebiyle henüz yeni takımında şans bulamadı.

JESUS ÜÇLÜYÜ UNUTTU
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus yeni sezonla birlikte astronomik bir ücret karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımının başına geçmişti. Sarı-Lacivertli kulübü çalıştırdığı dönemde çok eleştirilen üçlü savunmayı takımına monte eden Jesus, Al Hilal ile çıktığı 19 resmi maçta bir kez bile takımını üçlü savunma ile oynatmadı. Özellikle zorluk derecesi yüksek maçların tamamına yakınında Fenerbahçe'yi üçlü savunma ile sahaya süren Jesus, bu maçlarda istenilen sonuçları alamamış ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

FENERBAHÇE'DEN MARCAO'YA VETO
İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen ve daha önce Galatasaray'da da oynayan Brezilyalı stoper Marcao menajerler tarafından Fenerbahçe'ye teklif teklif edilmişti. Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Sarı-Lacivertli kurmaylar bu öneriyi kabul etmediler. Marcao'nun kilo fazlasının olduğu da ifade ediliyor.

KARTAL'DA RASHICA ŞOKU
Beşiktaş, Onana, Yakup Arda ve Milot Rashica'nın sakatlandığını duyurdu. Adale sakatlıkları yaşayan üç ismin de sahalardan 2 hafta uzak kalması bekleniyor.

ARAT'TAN ÖNEMLİ ANLAŞMA
Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, PSG ile işbirliği anlaşmasını yaptığını duyurdu. Arat, "Bugün Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelerek, "Beşiktaş ve PSG arasında futbolcu transferi için prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, futbol akademisi ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor" dedi.

GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR
Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligdeki çıkışlarının devam edeceğini söyledi. Uçar, "Zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız. Daha gidecek çok yolumuz var. Başarı için çabalayacağız" diye konuştu.

TARİHİN EN İYİSİ MESSİ
Arsenal'i çalıştıran Mikel Arteta, Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında konuştu. Arteta, "Bana göre futbol tarihinin en iyi oyuncusu Messi'dir. Onun sahada yaptıklarını yapanı henüz görmedim" dedi.

CİMBOM ZORLU SINAVDA
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı bugün CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın AOP Kifisias ekibiyle kozlarını paylaşacak. Atina'daki mücadele saat 20.00'de başlayacak

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